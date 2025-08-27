Huevos sancochados: Un emprendimiento simple con un valor nutricional gigante

Un emprendedor barquisimetano desafía la creencia de que un negocio debe ser complicado para ser exitoso. Jesús Vergara, con una idea tan simple como poderosa, ha encontrado la fórmula del éxito en la venta de huevos sancochados, demostrando que las mejores oportunidades a menudo se esconden a plena vista.

La propuesta de Vergara no es solo un simple alimento, sino una solución nutricional rápida y accesible. «El huevo es una proteína y la gente lo consume porque busca esa proteína», afirma Jesús, quien entiende el valor fundamental de su producto.

El principal motor de su negocio es la rentabilidad y la demanda. «Es rentable venderlo, la gente lo compra», explica Jesús, quien ha notado que sus clientes más asiduos son personas que asisten al gimnasio y buscan una fuente de proteína rápida y económica para complementar su dieta. No es raro que sus clientes pidan «tres huevitos para acompañar la comida», lo que evidencia el valor percibido del huevo como un alimento que ofrece beneficios nutricionales tangibles.

La calidad del producto es una prioridad innegociable para Jesús. Se asegura de comprar siempre huevos tipo A o AA en charcuterías o supermercados, garantizando un producto fresco y de alta calidad para sus clientes. Su oferta es clara y accesible: tres huevos por $1 o 140 bolívares, una propuesta de valor que se adapta al bolsillo de los consumidores.

Cuando se le pregunta si recomendaría este negocio a otros, Jesús no lo duda. «Es buen negocio y si quieren emprender vendiendo huevo que lo hagan porque es rentable, es un negocio rentable», aconseja.

Su historia demuestra que la constancia, un profundo conocimiento del producto y una buena ubicación son la tríada perfecta para el éxito, sin importar cuán modesto parezca el negocio. El emprendimiento de Jesús no solo destaca la viabilidad de su idea, sino también el inmenso valor nutricional del huevo, un alimento versátil y fundamental en cualquier dieta.

Ubicado estratégicamente en la carrera 22 con calle 29, Jesús atiende a sus clientes de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. Su negocio es un claro recordatorio de que las oportunidades de negocio están en lo cotidiano; solo se necesita visión para identificarlas y el coraje para llevarlas a cabo.

En un mundo que a menudo valora la complejidad, Jesús Vergara ha encontrado la simplicidad como su mayor ventaja competitiva, posicionándose como un referente en el ámbito de la alimentación saludable en Barquisimeto.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto