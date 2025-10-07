¡Huecos y bote de agua! La carrera 24 con calle 9 sigue esperando culminación de obras

Los habitantes de la carrera 24 con calle 9 de Barquisimeto están haciendo un llamado urgente a las autoridades competentes para la culminación de los trabajos de asfaltado en su vía, una situación que se ha convertido en un riesgo de accidentes constante.

La problemática, según los vecinos, se remonta a hace un año, cuando un colapso de aguas negras fue atendido y reparado. Sin embargo, el deterioro del terreno post-reparación no se detuvo.

Jennifer Sánchez, habitante de la zona, detalla la cronología de la afectación: «La problemática comenzó hace un año con un colapso de aguas negras que repararon, luego, con el paso de los carros se fue hundiendo y originó un bote de aguas blancas, que nos viene afectando desde hace seis meses».

Aunque cuadrillas de la Empresa Municipal de Infraestructura (Emica) y la Hidrológica del Estado Lara (Hidrolara) han visitado el lugar, el problema de fondo sigue siendo la falta de una capa asfáltica definitiva. «Los carros pasan por esta vía y hunden más el asfalto y se deteriora. Aquí han habido demasiados accidentes porque, además, pasan con muy alta velocidad», comenta Sánchez

La acumulación de agua y el hundimiento de la vía no solo representan un foco de contaminación y malestar, sino que también dificultan el tránsito diario. «Esto comenzó a botar agua hace seis meses y nos afecta muchísimo», enfatiza.

Finalmente, los vecinos de la carrera 24 con calle 9 extienden un enérgico llamado a Hidrolara y la Alcaldía de Iribarren para que tomen acciones definitivas. «Queremos que nos solucionen esto. Nos afecta como comunidad y a la misma gente que pasa día a día por esta zona».

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto