La frase «Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe» no es solo un dicho popular, sino el reflejo de una arraigada costumbre en la cultura venezolana: el valor del fin de semana. Para muchos, este momento es una válvula de escape, la oportunidad perfecta para romper con la rutina de la semana y recargar energías.

Pero, ¿Cómo se manifiesta esta costumbre a través de las diferentes generaciones?

En una entrevista exclusiva con el productor de eventos y locutor Iván Anzola (Producciones Iván Anzola), nos ayuda a entender cómo los jóvenes buscan la fiesta y la adrenalina, mientras que los adultos, prefieren reuniones más tranquilas en restaurantes o tascas. Y para la tercera edad, el fin de semana adquiere un significado aún más especial: la reunión familiar, con la tradicional «sopa de la abuela» como epicentro.





R: Más allá de la quincena o lo monetario, el fin de semana es el momento que las personas aprovechan para desestresarse y romper con la cotidianidad del trabajo, los estudios o las labores del hogar.

Esta dinámica de desconexión arranca los viernes. Aunque algunos trabajan los sábados, la mayoría se toma esa noche para «rumbear», sabiendo que el domingo es su día libre. Sin embargo, la forma de disfrutar el fin de semana varía según la edad:

Los jóvenes (18-35 años): Este grupo, que incluye a los adolescentes que están en su mayoría de edad, suele preferir las discotecas, las fiestas con amigos en casas o los viajes a la playa.

El adulto contemporáneo (35-60 años): Tienden a buscar espacios más tranquilos. Se reúnen en tascas, centros nocturnos o restaurantes para compartir. Ya no se trata de «ir de rumba», sino de distraerse, ya sea con amigos o haciendo reuniones más familiares, como una parranda o un compartir en casa.

La tercera edad (más de 60 años): Para ellos, el fin de semana tiene un significado especial, y la «rumba» que nadie se pierde es la de la casa de la abuela. Es la tradicional sopa de los domingos, un momento familiar y cotidiano donde se reúnen todas las generaciones: adolescentes, adultos contemporáneos y mayores.

Para IA Productions (Producciones Iván Anzola), los fines de semana, son el eje central de las dinámicas sociales y familiares, un concepto que aprendemos desde la niñez. A través de actividades como ir al parque, visitar centros comerciales o disfrutar de la «sopa de abuela», estos días, se convierten en el escape perfecto para romper con la monotonía y el estrés de la semana laboral.

Anzola explora cómo el fin de semana, se transforma en un espacio sagrado del disfrute y la liberación del ritmo cotidiano.

R: Los domingos definitivamente, son familiares, es decir para compartir en familia con la sopa y es allí donde nace esa palabra que «nada como la sopa de abuela».

Y es por eso que se lo fina de semana que se da este tipo de dinámica e incluso que pudiese decir que esto nace a raíz de los mismos padres, porque desde pequeño cuando tú estás en clase los chamos o los niños, cuando estás en clase, ¿Qué es lo que espera o uno que llega el fin de semana?

Porque papá y mamá te sacan a los parques, al centro comercial o a comer a un sitio; cuando ya vas creciendo te dicen, puedes ir al cine, pero en que momento vas al cine, sábado domingo, que son los fines de semana.

Y entonces por eso que se ha vuelto esta rutina y se ha vuelto algo muy del venezolano, el salir a disfrutar los fines de semana, es para salir de la rutina y romper con el diarismo que tenemos todo con respecto a lo laboral, familiar o cotidiano que podamos hacer durante la semana.

¿Es una cultura desde la niñez?

R: Esta cultura del fin de semana se arraiga desde cuando eres un niño. Como cuando ellos, están en clases, lo que más esperan es que llegue el sábado para ir al parque, al centro comercial o al cine con sus padres. Esta rutina de salir a disfrutar se ha vuelto una costumbre muy venezolana, una forma de romper con el día a día laboral y familiar, y de recargar energías para la semana que comienza.

Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe

El productor de eventos Iván Anzola señala que siempre se deben ofrecer nuevas experiencias para ayudar a las personas a salir de la rutina.

Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe: es el momento de desconectar de la rutina semanal. No importa la edad, este día marca el inicio de algo diferente, un merecido descanso que todos esperamos con ganas.

El cantante Chayanne que está casado con una modelo venezolana (Marilisa Maronesse) es uno de los artistas que ha llevado esta frase «Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe» a ser internacionalmente popular.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB