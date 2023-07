Hoy, día clave en la ‘novela Kylian Mbappé – Real Madrid – PSG’

Se cumple el plazo del ultimátum que le dio el PSG para decidir su futuro.

Hoy, 31 de julio, es un día clave, otro más, en el ‘culebrón Mbappé’. Este 31 de julio se cumple el plazo que el PSG le dio al jugador para decidir de una vez por todas su futuro. El club francés le dijo que o renueva o lo pone oficialmente en venta, oficiosamente ya lleva tiempo en el mercado. Mbappé, por su parte, sigue firme en su intención de seguir en el PSG hasta el verano de 2024 y marcharse gratis. Habrá que ver si cambia de opinión con el vencimiento del ultimátum del PSG. Aunque todo indica que el jugador va a seguir igual que hasta ahora. Mbappé ha respondido con el silencio a cada movimiento del club parisino para que tome una decisión sobre su futuro. De momento, sigue con los descartados sin mostrar ningún tipo de inquietud ante la posibilidad de estar un año sin jugar.

A todo eso hay que sumar que hoy, 31 de julio, el PSG le debe pagar a Mbappé 40 millones de euros, la mitad del bonus de fidelidad que club y jugador firmaron en 2022, cuando el delantero decidió seguir en el PSG y no fichar por el Real Madrid. Una cantidad, esos 40 millones que la entidad francesa no está por la labor de pagar o, al menos, no le hace gracia abonarle esos millones a un jugador que quiere marcharse libre en 2024.

El PSG tiene muy claro ahora mismo que quiere vender ya a Mbappé, pero, por ahora, no encuentra el comprador al que el jugador dé el OK. El Real Madrid es el único que puede solucionar este problema entre PSG y Mbappé, pero por ahora, el equipo blanco continúa sin entrar en acción. Los dirigentes blancos están atentos a todo lo que pasa en París, pero entiende que es algo que atañe a PSG y Mbappé y no a él. Sólo dará el paso de ir a por el jugador cuando vea la situación muy claro.

Mientras tanto, ha aparecido un equipo que le puede solventar la papeleta al PSG este verano. Se trata del Liverpool. Según informan diversos medios ingleses, el conjunto de Anfield estaría dispuesto a pactar con el PSG la cesión por una temporada de Kylian. Una operación que, aunque no se han barajado cifras, reportaría unos buenos ingresos al conjunto de la capital francesa y que permitiría a Mbappé jugar al más alto nivel y quedar libre, como es su deseo, el próximo 30 de junio. Las conversaciones entre clubs, según estas mismas fuentes, ya estarían en marcha.

Una fecha, el 30 de junio de 2024, a partir de la cual podría cerrar su llegada a otro club, que sería el Real Madrid, que no debería abonar traspaso alguno por su contratación. El PSG dijo en su día que no estaba dispuesto a que “el mejor jugador del mundo” se fuera de su plantilla a coste cero. Pero la contumacia del delantero y la falta de salidas factibles podrían convertir la ‘solución Liverpool’ en la mejor, o cuando menos la menos mala, para todas las partes. De momento, Mbappé no ha dicho nada sobre esta nueva vía de salida que se le ha abierto para dejar el PSG este verano

