Hoy cumpliría 99 años lo más bello que ha dado Hollywood: Marilyn Monroe

Actriz y modelo estadounidense, Marilyn Monroe, conocida mundialmente como una leyenda del cine norteamericano como uno de los rostros y cuerpo más bellos de Hollywood, nació el 1 de junio de 1926 y estaría cumpliendo 99 años.

Conocida por interpretar papeles cómicos de «rubia explosiva» se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de los 50 e inicios de los 60 como un emblema de la revolución sexual de la época. Fue una de las actrices más cotizadas durante una década, y sus películas recaudaron $200 millones (equivalente a 2000 millones de dólares en 2022) a su muerte en 1962.

Nacida y criada en Los Ángeles, pasó la mayor parte de su infancia en 12 hogares temporales y un orfanato, y se casó a los 16 años. Trabajaba en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial cuando conoció a un fotógrafo de la Primera Unidad Cinematográfica y comenzó una exitosa carrera como modelo pin-up, que la llevó a contratos cinematográficos de corta duración.

Leer también: Se estrena trailer de la última temporada de Stranger Things y anuncia sus fechas de estreno

En 1945 empezó a trabajar como modelo y años más tarde inició su carrera en Hollywood con el nombre de Marilyn Monroe. Desde finales de la década de 1940 apareció en muchos pequeños papeles, gracias a un contrato con la 20th Century Fox; durante esa etapa, destacan sus participaciones en -La jungla de asfalto (The Asphalt Jungle; 1950)-, y -Eva al desnudo (All About Eve; 1950).

Su primer papel protagonista lo obtuvo en la cinta de 1952 –Don’t Bother to Knock-. Alcanzó su período de mayor popularidad a partir del año siguiente, cuando protagonizó películas como -Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes; 1953)-; -Cómo casarse con un millonario (How to Marry a Millionaire; 1953)- y –The Seven Year Itch (La comezón del séptimo año, en México y Argentina, y La tentación vive arriba, en España; 1955)-.

Falleció el 4 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos, en circunstancias nunca esclarecidas. La primera hipótesis que barajó la justicia estadounidense fue la del suicidio, pero esta nunca pudo ser corroborada.

Con información de NAD.