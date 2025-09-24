El terror se apoderó de una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, donde un brutal tiroteo dejó un rastro de sangre. Fuentes oficiales confirman que al menos tres personas cayeron heridas y el presunto atacante fue encontrado sin vida.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no tardó en calificar el suceso en redes sociales como un «tiroteo» que ha dejado «múltiples heridos y víctimas». Shockeantemente, el pistolero se suicidó de un disparo.

¡Horror en Texas! Tiroteo en oficina de inmigración: Tres heridos y un fallecido

Muerte y caos en Dallas

El director interino de ICE, Todd Lyons, describió la escena como un posible ataque de un «francotirador». Se sabe que los tres heridos ya fueron llevados a hospitales, pero su identidad y estado de salud son un misterio.

¿Quiénes son las víctimas y el motivo del ataque?

Las autoridades están en un total misterio sobre el motivo de esta agresión. Las víctimas podrían ser civiles, agentes de ICE o incluso inmigrantes.

«Aunque todavía no sabemos el motivo, sabemos que nuestro personal de aplicación de la ley de ICE está afrontando una violencia sin precedentes en su contra. ¡Debe detenerse!», clamó Noem.

Una ola de ataques en Texas

Este es el tercer incidente similar que sacude al estado de Texas este año. En julio, las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo masivo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, dejando un policía herido en un hecho que el Departamento de Justicia calificó como un «ataque organizado».

Ese mismo mes, agentes federales abatieron a un hombre que desató una tormenta de balas contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, hiriendo al menos a una persona.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, expresó su indignación en las redes sociales. «El obsesivo ataque contra los agentes de la ley, particularmente ICE, ¡debe parar!».





La secretaria del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU.





