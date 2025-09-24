Un hombre ruso de 65 años, residente de Kirov, tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un tumor gigante en la base de su cuello que era tan grande como su propia cabeza. Increíblemente, vivió con esta condición durante 16 años, creyendo que el crecimiento desaparecería por sí solo con remedios caseros.

Hombre se quita un tumor del tamaño de su cabeza que médicos ignoraron por 16 años

Un Caso de Sorpresa Médica

Cuando el paciente finalmente se presentó en el Hospital Clínico Regional de Kirov, los médicos quedaron asombrados. Durante todo ese tiempo, el hombre solo había usado pomadas simples sin éxito y se negaba a buscar atención médica. Tras un examen, los médicos confirmaron que se trataba de un lipoma benigno.

¿Qué es un Lipoma?

Un lipoma es un tumor no canceroso y graso que se desarrolla entre las capas de piel y músculo. La mayoría son blandos y se mueven al tacto. Según la Clínica Mayo, los lipom

as suelen ser pequeños, de una o dos pulgadas, pero en algunos casos pueden seguir creciendo.

¿Por qué muchos pacientes esperan?

El Dr. Igor Popyrin, jefe del departamento quirúrgico del hospital, explicó por qué muchas personas posponen el tratamiento. «Normalmente, este tipo de tumor crece lenta y sin dolor, por lo que muchos pacientes retrasan la visita a un especialista, esperando que la formación desaparezca por sí sola», afirmó. El doctor enfatizó que ninguna pomada o remedio casero puede ayudar y que la única solución es la cirugía.

Cirugía de Alto Riesgo

La operación fue un gran desafío para el equipo médico, ya que el tumor estaba ubicado cerca de vasos sanguíneos y nervios cruciales, como el plexo cervical. Esta cercanía a estructuras vitales requirió una precisión extrema por parte de los cirujanos. El paciente se mantuvo recostado de lado durante todo el procedimiento por seguridad, ya que la posición de espaldas se consideró demasiado peligrosa.

Otro Caso Impresionante en la India

La noticia también menciona un caso similar en la India, donde un hombre llamado Rabindra Bishui fue operado para remover un tumor de casi 7 kilogramos que había crecido en su cuero cabelludo durante más de 20 años. La cirugía duró siete horas y requirió una atención especial para preservar los vasos sanguíneos y la sangre del paciente. El tumor había crecido tanto que deformó su rostro, estirando su oreja, mandíbula, mejilla y ojo.

