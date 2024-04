Hombre estafó a una ferretería con 20 dólares en Barquisimeto

Hombre ”mañoso” y ”habilidoso” confundió a una cajera y estafó a una ferretería con 20 dólares, una mujer a su lado lo presenció todo

Leer también: La actriz Hunter Schafer y la cantante Rosalía fueron novias

Comerciantes de Barquisimeto, alertan sobre una modalidad que cada vez se ha vuelto más común entre personas inescrupulosos, quienes utilizan el engaño y la confusión para intentar estafar en negocios por toda la ciudad.

Hombre estafó a una ferretería en Barquisimeto

En esta oportunidad, fue captado través de cámaras de seguridad, el accionar de un hombre, quien tenía la intención de comprar dos pinturas en spray de $3 cada una, para un total de $6, las cuales intenta pagar con $21 (un billete de $20 y uno de $1), por lo que tendrían que darle $15 de vuelto.

Mientras la muchacha busca entre la caja para poder darle el cambio, el hombre vuelve a tomar los $21 y posteriormente saca $3 de su cartera, pidiendo que entonces solo le venda una pintura y que además le devuelvan “su billete” de $20, el cual nunca entregó.



Aprovechando la confusión del momento, el hombre se queda de manera premeditada con $20 que no le pertenecían, e incluso se ríe de manera “burlona” con una mujer que también se encontraba en el local.

La mujer que presenció la escena al estar al lado del hombre estafador, respondió a un usuario con el siguiente escrito: ”Hola te habla la tipa de alado, mira mi amor, yo estoy igual que la cajera, no me di cuenta cuando ese señor hizo eso, es más me da hasta pena, yo no tengo necesidad de andar en esa, gracias a Dios, y yo vivo a una cuadra de la ferretería cosa que me estoy enterando ahorita porque una comadre me envió el video. Mañana estaré pasando a hablar con la chica porque esto tampoco está bien que me esté metiendo como cómplice del señor por favor” Expresó en nuestra cuenta de instagram

Información: Noticias Barquisimeto