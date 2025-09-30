¡Histórico! José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles serán canonizados el 19 de octubre de 2025

La fe del pueblo venezolano vivirá un momento de júbilo y trascendencia con el anuncio oficial de la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. La solemne ceremonia se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro en la ciudad de El Vaticano, convirtiendo a ambos en los primeros santos venezolanos.

El evento, que coincidirá con la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema «Misioneros de esperanza entre los pueblos», estará presidido por Su Santidad, el Papa León XIV, en lo que será un hito para la Iglesia en Venezuela y en todo el continente. La ceremonia se realizará a las 10:00 a.m., lo que corresponde a las 4:00 a.m. hora de Venezuela.

La ceremonia estará presidida por el Papa León XIV y marcará un hito sin precedentes, pues el médico de los pobres y la fundadora de la Congregación Siervas de Jesús se convertirán en los dos primeros santos venezolanos oficialmente reconocidos por la Iglesia. Ambos fueron beatificados tras el reconocimiento de milagros atribuidos a su intercesión, y su elevación a los altares ha despertado un inmenso fervor entre los fieles de todo el país y el continente.

Las celebraciones en torno a este acontecimiento no se limitarán a la capital de la fe. El lunes 20 de octubre, el Cardenal Pietro Parolin presidirá una Eucaristía de acción de gracias en Roma, a la que se invita a unirse a los venezolanos presentes.

Además, la Arquidiócesis de Caracas ha anunciado una celebración multitudinaria para el sábado 25 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, con la participación de los obispos venezolanos, para festejar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles y rendir homenaje a estas dos nuevas figuras universales de la santidad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto