Hinterlaces: El 82% de la población afirma que Venezuela es un país soberano y que ningún gobierno extranjero puede amenazarla

La consultora Hinterlaces aseguró este miércoles que, según un estudio reciente, el 82% de los venezolanos afirman que Venezuela es un país soberano y que ningún gobierno extranjero puede amenazar a la República. Asimismo, señala que, el 13% se encuentra «poco de acuerdo» y un 5% «muy en desacuerdo».

De acuerdo con el sondeo de la encuestadora, un 82% se identifica con que las denuncias gubernamentales de amenazas de bomba constituyen un hecho «muy grave y se debe aplicar todo el peso de la ley».

En ese sentido, el 10% no sabe qué responder y al 8% no le interesa o no le parece relevante el tema.

Por otra parte, el 81% de los encuestados precisó que tras las dos últimas elecciones, se debe pasar la página y «trabajar juntos por el bienestar del país». El 15% está poco de acuerdo y el 4% muy en desacuerdo.

En otro punto, la firma destaca que el 75% de los venezolanos concuerda en rechazar el aumento de recompensa de parte de EE. UU. contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, independientemente de su posición política. En contraste, el 25% considera que no.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión