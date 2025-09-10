Hinchas de la Vinotinto y Colombia se enfrentan en Bogotá

Hinchas de la Vinotinto y Colombia habría estallado en una riña en Bogotá luego que aficionados de ambos equipos se lanzaran cerveza en tono de burla cada vez que uno recibía un gol.

Una fuerte riña estalló la noche del martes 9 de septiembre en la Plazoleta de City U, en el centro de Bogotá, tras el partido entre Venezuela y Colombia. La confrontación, que fue grabada en diversos videos, mostró a fanáticos de ambas selecciones enfrentándose violentamente. En las redes sociales, aficionados colombianos afirmaron que los seguidores de la Vinotinto fueron quienes, presuntamente, iniciaron la pelea.

La tensión entre aficionados de Venezuela y Colombia escaló en una violenta riña en Bogotá, supuestamente iniciada por una serie de burlas. Según testigos, los hinchas se lanzaban cervezas cada vez que sus equipos recibían un gol.

Hinchas de Vinotinto y Colombia se enfrentan en Bogotá

«Ellos fueron los que empezaron, son malos perdedores y muy agresivos. Son de Venezuela porque tienen la bandera», relató una mujer colombiana, señalando a los venezolanos.

El enfrentamiento, captado en video, muestra a ambos bandos gritándose «¡Fuera, fuera, fuera!» mientras se lanzaban botellas, vasos e incluso se agredían físicamente.

Afortunadamente, la rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, liderada por el comandante Sergio Bayona, evitó heridos de gravedad.

El partido, disputado en el Estadio Monumental de Maturín, terminó con una derrota de 6-3 a favor de Colombia, un resultado que acabó con las aspiraciones mundialistas de la Vinotinto. Mientras tanto, Bolivia aseguró su lugar en el repechaje tras vencer 1-0 a Brasil.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Agencias