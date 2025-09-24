Hillary Clinton compara a Donald Trump con el filipino Rodrigo Duterte por ataques en el Caribe y critica al Congreso de EEUU.

«Mira lo que están haciendo en el Caribe.Les están disparando y hundiéndolos. Sin debido proceso, sin una definición real de por qué, salvo que deben ser narcotraficantes, no lo saben», dijo la exsecretaria de Estado de EE.UU.

La exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, comparó este miércoles los ataques en el Caribe contra supuestas narcolanchas por parte del Gobierno del presidente Donald Trump con la guerra contra las drogas del exmandatario filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad, y afirmó que es un «mal ejemplo» la pasividad del Congreso por permitir que se pervierta el Artículo 1 de la Constitución.

«Mira lo que están haciendo en el Caribe. Disparando a barcos. Sabes, barcos con siete, diez personas adentro. Estos no son destructores. No son fragatas. Son pequeñas lanchas motoras. Botes en el Caribe. Les están disparando y hundiéndolos. Sin debido proceso, sin una definición real de por qué, salvo que deben ser narcotraficantes, no lo saben», dijo Clinton en una entrevista a la cadena MSNBC.

La excandidata presidencial demócrata insistió en que «dado el poder de la Marina de EE.UU.» podrían detenerlos para investigar mejor, en lugar de disparar primero y acusó a Trump de proceder sin respetar «el debido proceso» en su campaña militar contra las drogas en el Caribe y cerca de las costas venezolanas.

«No tienen que matar a esas personas. El expresidente de Filipinas, Duterte, está en la Corte Internacional de Justicia porque estaba cometiendo asesinatos», advirtió en referencia a las acusaciones contra el exmandatario filipino por su papel en una campaña contra las drogas que dejó miles de víctimas y ejecuciones extrajudiciales.

Clinton también señaló la falta de transparencia de la Administración republicana, que ha dejado de rendir cuentas al Congreso, que a su vez, – según ella- está sentando un mal precedente.»¿Por qué permiten que eso suceda?», se preguntó la exsenadora.

«Cuando el Congreso da tan mal ejemplo, que es simplemente alinearse y saludar, necesitamos voces en el lado conservador del espectro para decir, no, no puedes salirte con la tuya con esto. (…) Tenemos instituciones, tenemos el Estado de derecho, por una razón», indicó.

Insistió en que «el Congreso debe asumir su responsabilidad, tanto republicanos como demócratas» y llamó a proteger y observar el Artículo 1 de la Constitución estadounidense, que establece las bases del funcionamiento del Legislativo y garantiza la división de poderes en la democracia del país.

«Podemos salir de esto imponiendo más rendición de cuentas y usando hechos y pruebas para contrarrestar la locura, ya sea sobre vacunas o sobre disparar a pequeñas embarcaciones», dijo Clinton.

EE.UU. incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de «combatir el narcotráfico». Clinton criticó que no se hayan dado ni siquiera audiencias en el Congreso o ruedas de prensa sobre los ataques como es tradicional para auditar el resultado de estas operaciones.

Como parte de esta ofensiva, Washington anunció el hundimiento de cuatro embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, de las que aseguran al menos tres procedían de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

Hender «#Vivo» González

Con información de Globovisión