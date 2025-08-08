Hija de Roberto Gómez Bolaños ´Chespirito´ comparte imágenes nunca vistas de la relación de sus padres

Tras la finalización de la comentada serie de HBO a finales de julio, Paulina Goméz se ha tomado las redes sociales para compartir con sus miles de seguidores imágenes inéditas de lo que fue la relación de sus padres, Graciela Fernández y Chespirito.

El legado dejado por el comediante Roberto Gómez Bolaños parece estar más vivo que nunca y mucho tiene que ver la serie biográfica «Chespirito: Sin querer queriendo» de HBO Max, ya que desde su estreno el pasado mes de junio se transformó en una de las producciones en español más vistas del momento.

Desde luego, parte del éxito de la serie radica en que detrás de su creación están Paulina y Roberto Gómez, dos de los hijos del querido comediante mexicano y quienes a través de la serie han revelado detalles no conocidos de lo que fue la vida de su padre mucho antes de que fuera una estrella internacional.

Tras la finalización de la comentada serie a finales de julio, Paulina se ha tomado las redes sociales para compartir con sus miles de seguidores imágenes inéditas de lo que fue la relación de sus padres, Graciela Fernández y Chespirito.

Una de aquellas publicaciones es un video nunca antes visto de Graciela junto a Roberto, en el que se ven en un balcón de un edificio, disfrutando desde allí de la hermosa vista de una gran ciudad. “Jueves de seguimos extrañando Chespirito: sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”, escribió junto al clip la hija de Gómez Bolaños.

Desde luego, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y han dejado una lluvia de cariñosos mensajes para su familia. “Por favor publica todo lo que tengas y encuentres de esta época de matrimonio de tus padres”, “Que señora hermosa ha sido Graciela”, “Que mujer más guapa y elegante, sigo sin entender cómo pudo cambiar a una mujer tan bella por Florinda”; son tan solo algunos de los textos escritos por los seguidores.

Hace tan solo unos días, Paulina también publicó una serie de bellas imágenes protagonizadas por sus padres, en las que se veía reflejado el gran cariño que se tenían durante el tiempo que estuvieron juntos como pareja. “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”, escribió para acompañar las fotografías.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión