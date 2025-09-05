Hidrolara instaló motor de 500 HP en estación El Carabalí

La empresa Hidrolara ejecutó la instalación de un motor de 500 HP en la estación El Carabalí, ubicada en el municipio Palavecino.

Con dicha instalación, se mejora la distribución de agua potable para los habitantes de la parroquia Cabudare del citado municipio.

Es de hacer notar que, mientras se practicaba la sustitución e instalación del motor, el servicio no fue suspendido, gracias a las maniobras efectuadas por las cuadrillas de la empresa, distribuyendo el caudal con parte de la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren.

Es prioridad para la gestión del Gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes, prestar una óptima atención en servicios públicos y, más aún, en materia de distribución de agua potable.

Prensa Hidrolara

Hender «Vivo» González