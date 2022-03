Héroes de Pavia tras la muerte del piloto del helicóptero: «Ellos no mueren, vuelan por los cielos eternamente»

Hace poco más de un mes, un helicóptero perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se precipitó en el sector “Semerucal” de Pavia, al oeste de Barquisimeto, donde varios habitantes de la zona se convirtieron en “héroes” al salvarles la vida a dos de los cuatro integrantes que tripulaban la aeronave.

La madrugada de este viernes 24 de marzo lamentablemente murió el Mayor del Ejército, José Antonio Salinas, piloto del helicóptero siniestrado, quien durante un mes luchaba por su vida en el hospital Pastor Oropeza de esta ciudad, quedando vivo únicamente el Cap. Wilber Sumoza.

Helicóptero siniestrado en el sector de Pavia

Durante la sesión solemne en honor al natalicio de Juan Guillermo Iribarren, el Alcalde de Iribarren Luis Jonás Reyes, en compañía del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos y el Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira. Entregó la Orden Juan Guillermo Iribarren y el Botón Ciudad de Barquisimeto, a los integrantes de la comunidad que participaron en el rescate de los tripulantes.

“No hubo miedo”

Eduardo Alvarado fue el protagonista principal de este rescate. El hombre no le tuvo miedo a las llamas y arriesgó su vida para salvar a dos compatriotas: “Vi como cayó el helicóptero e inmediatamente me dirigí al lugar del siniestro. Primero observé lo que estaba pasando, habían personas consumidas por el fuego y ahí es donde yo tomé la iniciativa de salvarlos”, dijo Alvarado.

Eduardo Alvarado combatió las llamas del helicóptero

“No sentí miedo, sentí una gran satisfacción porque di una mano amiga a personas que estaban a punto de morir en ese momento”, exclamó Alvarado desde la Plaza Bolívar, donde con mucho respeto atendieron al equipo de Noticias Barquisimeto.

“Lamento la noticia del fallecimiento de Salinas en la madrugada. Yo no diría que murió, porque los pilotos no mueren, ellos vuelvan en los cielos eternamente. Me siento de luto, no quería que sucediera eso porque hay tres personas que están muertas, hermanos de sangre, sangre de verde y por eso no pudiera estar contento, ni feliz”, finalizó uno de los “héroes de Pavia”.

“Los hubiésemos salvado a todos, pero no tuvimos esa oportunidad”

Carlos Cortez fue otro de los que participó en este impresionante rescate. Recordó que se encontraba llegando a casa con su esposa y su hijo cuando ocurrió el hecho fatal: “Vimos el helicóptero volando muy bajo, cuando vi que iba a caer salí corriendo para ver que ayuda podíamos brindar a esa gente”, señaló.

Carlos Cortez

“Se salvó uno. Si fuera por nosotros los hubiésemos salvado a todos, pero no tuvimos esa oportunidad. Estoy agradecido con Dios por esta condecoración”, destacó Cortez.

“Mi mamá me estaba haciendo la comida, miré al cielo y escuché una explosión. Ella empezó a llorar, me pegó un desespero y eso no se ve en la vida real, me fui en una moto para ayudar, cargamos al muchacho, pudimos llevarlo pero sentido pésame a la familia”, expresó José Mendoza.

José Mendoza

“Debemos amarnos unos a los otros”

Natalia Martínez se encontraba haciendo la tarea de su hijo. Al principio le impactó mucho la imagen. Su esposo fue al lugar del accidente mientras ella se acercó al módulo policial para ofrecer su ayuda: “Me sentí muy mal, somos seres humanos y debemos amarnos unos a otros porque hay un solo Dios y él nos ama a todos por igual”, destacó Martínez.

Natalia Martínez

“Yo estaba en mi casa lavando la camioneta, enseguida vi la falla del helicóptero, me monté porque me preocuparon los niños de la escuela, eso fue cerca de la escuela. Veo que caen y en ese momento llego al lugar, sacan a Somoza y lo montamos en mi camioneta, yo tengo sirenas, las prendí y nos fuimos al Seguro Social”, dijo Edward Giménez.

Por último, aseguró sentirse orgulloso ante Dios por este acto de humanidad: “Al trasladar a Somoza me vi yo mismo ahí y le pedí mucho a Dios que el carro no fallara, no consiguiéramos colas y gracias a Dios él ya está de alta. Es lamentable que Salinas haya fallecido, mis condolencias a sus familiares. Nos hubiera gustado haberlos sacados a todos, nosotros somos venezolanos y los venezolanos somos así, humanitarios”, finalizó Giménez.

Edwar Giménez, quien traslado en su camioneta a los heridos

Al finalizar el acto con motivo del natalicio de Juan Guillermo Iribarren, los “Héroes de Pavia” manifestaron que volverían a hacer este tipo de actos con cualquier persona que tenga una circunstancia igual o parecida a la tragedia ocurrida a finales de febrero del 2022.

El SM3 Derbys Sánchez y la S2 Ángela García murieron en siniestro, sin que los habitantes de la zona pudieran hacer nada. El Mayor Salinas murió un mes después a causa de las heridas y el Cap. Wilber Sumoza recibió el alta médica luego de recuperarse de sus lesiones.

Noticias Barquisimeto