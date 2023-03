Herido periodista tras recibir una bomba en un pendrive que explotó cuando lo introdujo en la PC

Cinco periodistas de Ecuador han recibido un pendrive USB que contenía un explosivo que se activa al introducirlo en un PC. Este explosivo RDX tiene la potencia suficiente para causar heridas graves a una persona, si está cerca.

Según cuenta Fundamedios, cinco periodistas de Ecuador de los medios Ecuavisa, Teleamazonas, Exa FM y TC Televisión recibieron el pasado 16 de marzo unos sobres con un pendrive en su interior. Algunos contenían amenazas escritas, pero en otros había un mensaje difícil de resistir para un periodista.

En uno de ellos decía: «Esta información va a desenmascarar al correísmo (una corriente política en Ecuador). Si cree que es de utilidad, podemos llegar a un acuerdo y le envío la segunda parte. Yo me comunico con usted».

El periodista Lenín Artieda introdujo el pendrive USB en su PC, provocando una explosión que le causó lesiones leves en la mano y la cara.

Un análisis de la Policía determinó que el pendrive USB tenía en su interior una carga explosiva de un centímetro de tamaño, del explosivo militar RDX, también llamado C1 o T4. Solo estalló la mitad del explosivo. Si llega a explotar entero, las lesiones habrían sido más graves.

Según ha explicado la Policía de Ecuador, el explosivo se activa con una carga eléctrica de 5 V, que es justo la que suministra el puerto USB de un ordenador.

Los otros periodistas no usaron el pendrive explosivo al sospechar de él. Uno de ellos sí lo introdujo, pero no en un ordenador. Como el dispositivo no proporcionaba los cinco voltios necesarios, la carga no explotó.

De momento no se sabe quién es el causante de estos atentados. Según la Policía, todos los sobres provenían de la misma ciudad. Se sospecha que proceden de algunas de las bandas de narcotraficantes, que quieren acobardar a los periodistas para que no informen de sus actividades.

Los pendrive USB con explosivos son la última amenaza, mucho más peligrosa que el malware, o que los USB que destruyen un ordenador.

Con informaciòn de: Noticiaaldia