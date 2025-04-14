    Henrique Capriles Radonski encabeza lista nacional de candidatos a la AN por la oposición

    Este lunes 14 de abril, se dio a conocer la lista de los aspirantes a diputados de la Asamblea Nacional que militan en los partidos políticos de oposición venezolana, para las elecciones del domingo 25 de mayo.

    Los dirigentes Henrique Capriles y Luis Emilio Rondón encabezan la lista:

    1 HENRIQUE CAPRILES RADONSKI
    2 LUIS EMILIO RONDON HERNANDEZ

    3 IVAN STALIN GONZALEZ MONTAÑO
    4 TOMAS IGNACIO GUANIPA VILLALOBOS
    5 HENRI JOSE FALCON FUENTES
    6 PABLO MARTIN PEREZ ALVAREZ
    7 FELIPE ELIAS MUJICA HERNANDEZ
    8 LUIS GERMAN FLORIDO BARRETO
    9 HILDA RUBI GONZALEZ CASIQUE
    10 AMELIA GERALDINE BELISARIO SOCORRO
    11 JULIO CESAR REYES
    12 GISELLE PAOLA ROMAN RODRIGUEZ
    13 ANGEL ANTONIO MEDINA DEVIS
    14 DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ
    15 JOSE ANTONIO MENDOZA RIVAS
    16 RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ ANDREU
    17 FRANCISCO OSWALDO PEREZ INFANTE
    18 CORINA LUCY RIVERO TORRES
    19 RICHARD ANTONIO CASANOVA SALAMA
    20 ANAIS DE LOS ANGELES PLAZA IZQUIERDO
    21 GABRIEL GREGORIO VALLENILLA BAEZ
    22 CARLOS DANIEL ZAPATA SANCHEZ
    23 LUZMARY DEL CARMEN PEREZ CEDEÑO
    24 PAUL ORLANDO CAMARGO MURILLO
    25 FELIPE RAFAEL PACHECO PACHECO
    26 ALIRIO JOSUE SANCHEZ MENESES
    27 JOSE RAFAEL HERNANDEZ PEREZ
    28 ATILIO DE JESUS SANCHEZ LEONARDIZ
    29 DANIHEN ALEJANDRO FALCON DIAZ
    30 MANUEL YGNACIO CARRILLO DE LEON
    31 RICHARD LEONARDO GAMEZ SILVA
    32 JESUS AMADO JIMENEZ VILCHEZ
    33 ELIONET ENRIQUE GANDO NEGRETTE
    34 MARIO AGUSTIN DUM
    35 AIDA JOSEFINA DIAZ LEMO
    36 LENIN STARLYN CASTELLANO SIMANCAS
    37 ANDRES IGNACIO SILVA AYALA
    38 GERMAN CRISTOBAL JIMENEZ MARQUEZ
    39 FRANKLIN EMMANUEL PICCONE SANABRIA
    40 ROBERTO JESUS RODRIGUES FERNANDEZ
    41 ALEXIS ANTONIO ALGARRA SUAREZ
    42 KATY JOSEFINA SILVA
    43 CARMEN BEATRIZ PAEZ HERNANDEZ
    44 VANESSA CAROLINA RODRIGUEZ LUPO
    45 GREYVI OLIVIER VERA GUEVARA
    46 EIMARY JANETH SANCHEZ LEONARDIZ
    47 ELBA RUBIA ATENCIO AÑEZ
    48 JUAN MIGUEL MALAVER LEMUS
    49 DELIA EMILIA RODRIGUEZ RAMOS
    50 VANESSA MARIA GABRIELA TAYSSOUN ROMERO
    51 MELVIS LUIS HUMBRIA
    52 OLIVA DEL CARMEN TORRES DE MORENO
    53 PATRICIA DEL CARMEN JOSEFINA RODRIGUEZ DE LABRADOR
    54 DAYANA ESMERALDA MORENO HERNANDEZ
    55 GABRIELA ESMERALDA VALLENILLA MORENO
    56 MAKLIN JOSELIN CISNEROS TOVAR
    57 MARIANGEL VIRGINIA SANCHEZ ANTAL
    58 CANDIDA ROSA ANGEL RUBIO
    59 ROMELIA MARIA ACOSTA GUEVARA
    60 MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTILLO
    61 JOSELI NAZARETH PAEZ HERNANDEZ
    62 ANNA PAOLA POGGIOLI CHACON

    Con información de Noticia al Día

    Lo más reciente

    Edit Template