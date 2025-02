Henri Falcón sobre elecciones del 27A: «No participar es un suicidio»

En una entrevista exclusiva con Noticias Barquisimeto, Henri Falcón, líder opositor y figura destacada de la organización política HF Venezuela, anunció su decisión de participar en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 27 de abril. Falcón, ex Gobernador del estado Lara y ex Alcalde del municipio Iribarren, enfatizó que nunca se ha desviado de la ruta electoral.

«No participar sería un suicidio«, declaró Falcón, quien subrayó la importancia de mantener la lucha democrática a través del voto. A pesar de que aún no se han definido candidaturas específicas, el líder opositor aseguró que están organizándose para enfrentar el proceso electoral. «De que vamos, vamos. Nunca hemos sido abstencionistas en la vida; no hay que atorarse«, afirmó.

Falcón también abordó la situación actual respecto a las tarjetas electorales y los obstáculos que enfrenta la oposición. «Si no nos aprueban la tarjeta, vamos con las que estén«, indicó, haciendo referencia a los desafíos que enfrentan los partidos políticos en el país. Además, mencionó temas pendientes como la liberación de presos políticos y la situación de los inhabilitados.

El ex Gobernador hizo hincapié en que «la abstención es un salto al vacío y además sin plantear nada«. Para él, participar en las elecciones es una continuación de la lucha por la democracia en Venezuela. «Lo demás es bajarle la santamaría a los partidos y acabar con los liderazgos. Hay que dejar el extremismo«, concluyó Falcón.

Con esta declaración, Henri Falcón reafirma su compromiso con el proceso electoral y llama a sus seguidores a mantenerse activos en la defensa de sus derechos democráticos. La comunidad política estará atenta a los próximos pasos de HF Venezuela mientras se acercan las elecciones del 27 de abril para elegir a los Gobernadores, Diputados a la Asamblea Nacional y Legisladores de los Consejo Legislativos.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto