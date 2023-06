Henri Falcón planteó soluciones al Triángulo del Este: “Es necesaria la intervención del Gobierno Nacional” (+Video)

El ex Alcalde del municipio Iribarren (2000-2008) y ex Gobernador del estado Lara (2009-2017), Henri Falcón, presentó este jueves desde el Colegio de Ingenieros la historia y soluciones del Triángulo del Este en Barquisimeto.



Durante su ponencia frente a las víctimas, políticos, especialistas y otros personajes del estado Lara, hizo un relato cronológico de los hechos acontecidos en el Triángulo del Este, donde hoy en día existe un grupo de construcciones sin concluir y además hay un grupo superior a las 600 familias que denuncia una Estafa Inmobiliaria.



Entre las soluciones que presenta el líder opositor en Lara, está la intervención por parte del Gobierno Nacional: “Es necesaria la intervención del Gobierno Nacional. El mejor intermediario para las garantías que allí se necesitan es el Gobierno Nacional“. Dijo el Presidente de FUTURO.



Además, afirmó que se debe realizar una gran inversión para la grave problemática del servicio de Agua Potable en esa zona del Triángulo del Este: “Otra de las garantías que hay que buscar es la de la Fuerza Eléctrica”, señaló, no sin antes explicar en la exposición que el Grupo Hispania perdió las garantías de la Hidrológica del estado Lara (HIDROLARA) y la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), por no haber cumplido con los lapsos de tiempo exigidos en el contrato.



Con respecto al Centro de Convenciones de la ciudad de Barquisimeto, el cual debe construirse al lado del Monumento Nacional Flor de Venezuela, indicó que la obra debe ser asumida por los tres niveles de Gobierno: “Gobierno Nacional, Gobernación de Lara y Alcaldía de Iribarren“, aseguró Falcón.

Por último, el también ex candidato presidencial, pidió dejar los complejos con respecto a este tema: “Yo no tengo problemas en conversar con cualquiera. Ojalá que en vez de iniciar una casería de brujas, se atrevan a apelar a la razón. Esto no puede convertirse en una carnicería“, finalizó.



Al finalizar su exposición, se comprometió a reunirse con las víctimas para escuchar planteamientos.



Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto