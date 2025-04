Henri Falcón llama al voto sin olvidar el 28 de julio: «Se trata de luchar»

Henri Falcón, candidato a la Asamblea Nacional por las organizaciones políticas Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio, hizo un llamado enfático a la participación activa en las elecciones del próximo 25 de mayo, subrayando la urgencia de abordar los problemas que aquejan al estado Lara.

Durante su intervención, Falcón destacó que «la gente no quiere confrontación, quiere resolución de sus problemas. Estamos apoyando a un independiente, especialista en el área de la salud, para abordar el principal problema del estado Lara: la salud«. Esta declaración resalta el enfoque de su campaña en soluciones prácticas y el apoyo a candidatos con experiencia en áreas críticas.

El ex Gobernador de Lara también respondió a las críticas, afirmando: «A nosotros que nos critiquen por luchar, pero que jamás nos critiquen por ineficaces o por sumisos. ¿Salimos a defender nuestro estado Lara o nos quedamos callados?«. Esta pregunta retórica busca movilizar a los votantes y justificar la importancia de la participación electoral como medio para defender los intereses del estado.

Falcón enfatizó que «no se trata de votar o no votar, se trata de luchar. Nosotros no olvidamos el 28 de julio, no lo olvidamos. Lo recordamos desde la lucha para darle continuidad a ese espacio«. Esta referencia al 28 de julio sugiere un compromiso continuo con los valores y objetivos políticos que representa, y la necesidad de mantener la lucha política a través de la participación electoral.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto