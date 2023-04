Henri Falcón invitó a una alianza de varios partidos para apoyar a un candidato en las primarias opositoras

Recalcó que aún desde FUTURO no han decidido a quien respaldar en el proceso de primarias de octubre: "No hay de FUTURO ninguna decisión de apoyo a un precandidato determinado".

El líder del movimiento FUTURO, Henri Falcón, hizo un llamado a un grupo de partidos políticos de oposición, a concretar una alianza que permita fortalecer a un candidato de cara al proceso de elecciones primarias de la oposición venezolana, el cual se realizará el próximo mes de octubre.

“Hemos conversado con Pérez Vivas, Henrique Capriles, Carlos Prosperi, Er Conde del Guácharo, Uzcátegui, con la gente de Fuerza Vecinal, sin excepción“, dijo Henri Falcón. Quien fue el candidato por la oposición en las pasadas elecciones presidenciales del 2018, cayendo derrotado ante Nicolás Maduro.

De igual forma, recalcó que aún desde FUTURO no han decidido a quien respaldar en el proceso de primarias de octubre: “No hay de FUTURO ninguna decisión de apoyo a un precandidato determinado. Ni compañeros nuestros que participen de ello, no existe eso. Son especulaciones“, dijo el dirigente opositor que hace vida en el estado Lara.

“Yo le dije a Henrique (Capriles), a Fuerza Vecina, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y una diversidad de factores políticos que debemos tratar de evaluar la posibilidad de un preacuerdo y de repente entre estos partidos incluyendo a Primero Justicia se logre un acuerdo de una sola candidatura de estos factores para las primarias“, explicó Falcón desde la sede de su movimiento al este de Barquisimeto.

Habló sobre las encuestas que colocan en cabeza a María Corina Machado

Al ser consultado sobre María Corina Machado y Andrés Velásquez, el ex Gobernador del estado Lara, afirmó que no ha sostenido comunicación con ninguno de estos precandidatos, opinando sobre las encuestas que colocan a la líder de Vente Venezuela en el primer lugar según la preferencia del elector.

“Las encuestas tienen muchas lecturas y las encuestas tienen muchos momentos. Y hay cosas que hoy te dice una encuesta y mañana la realidad puede ser otra“, señaló Henri, asegurando que su movimiento político tiene puertas abiertas y no están para descalificar a nadie.

“Ni subestimo, pero tampoco sobreestimo las encuestas“, concluyó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto