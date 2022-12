Henri Falcón: «Estaría dispuesto a participar en un nuevo proceso electoral»

Henri Falcón, exalcalde de Iribarren, exgobernador del estado Lara, excandidato presidencial y presidente fundador del movimiento Futuro, confesó que en unas eventuales elecciones regionales, en el caso de que éstas sean adelantadas, estará dispuesto a postularse como candidato a la gobernación larense.

«La población de Lara me conoce, sabe lo que he hecho por este estado y cómo he puesto toda mi voluntad, mi trabajo y mi disposición por este estado», manifestó el líder opositor.

«Cada año, en ocasión de la visita de la Divina Pastora de Santa Rosa a Barquisimeto, inauguramos cinco o seis obras de interés social, señaló.

«A mis hermanos, a todos los que tengan interés por el país, les pido que reflexionemos profundamente. Primero, para ponerle fin a la inmadurez política; Segundo, para dejar a un lado los intereses mezquinos, individuales, que en nada contribuyen a la marcha del país y a la tranquilidad de los ciudadanos; y tercero, acabar con la insensibilidad social», destacó Falcón.

También expresó que, «la confrontación y la pelea recurrente no ha aportado nada al país; al contrario, nos ha hundido».

Con información de LaraVisión