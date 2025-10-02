Héctor Rodríguez declaró: Ministerio de Educación inició debate sobre impacto de las tareas escolares

El titular de la cartera educativa Héctor Rodríguez, declaró que la primera dirección es sistematizar lo que ya existe sobre este tema, como investigaciones, planes o experiencias.

Este miércoles, con la participación de universidades, docentes, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros actores del área, inició en Caracas el debate público sobre el impacto de las tareas escolares convocado por el Ministerio de Educación.

Al respecto, el titular de la cartera educativa, Héctor Rodríguez, declaró que acordaron cuatro direcciones para llevar adelante esta discusión «en todos los espacios y con la mayor amplitud posible»:

La primera dirección, continuó el ministro, es sistematizar lo que ya existe sobre este tema, como investigaciones, planes o experiencias. La segunda es generar líneas de investigación en las universidades «para sustentar de la manera más científica posible las decisiones y recomendaciones que se tomen».

Como tercera línea, Rodríguez identificó el consultar a las familias y a los maestros de aula. «Una de las cosas que me he encontrado es que gran parte de la política pública la construimos desde los maestros y maestras en funciones burocráticas o en funciones investigativas (…) La mirada del maestro de aula debe ponerse sobre la mesa, también los representantes, la familia amplia, entendiendo que en Venezuela, representante no solo es mamá y papá, tenemos muchos abuelos, abuelas, tíos, hermanos mayores que son representantes, y también tenemos que escuchar a los estudiantes», argumentó.

De acuerdo con una nota de prensa de la cartera educativa, la cuarta dirección es generar las recomendaciones luego de todo ese proceso «con el mayor consenso posible», para diseñar adecuadamente las políticas al respecto.

El ministro de Educación agradeció la participación y receptividad de los convocados a este primer encuentro «para mejorar, optimizar y aprovechar de manera más eficiente esta herramienta que es la tarea» escolar, al tiempo que definió el espacio como «una dinámica para el debate de la educación en general y todos los temas».

Para organizar estas cuatro direcciones se conformará una comisión amplia que estará coordinada por el viceministro Alejandro López.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión