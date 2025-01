Héctor Rivas comparte su testimonio de fe y superación gracias a la Divina Pastora

En un emotivo relato, Héctor Rivas, residente de Aroa, compartió cómo su vida y la de su esposa se transformaron gracias a su fe en la Divina Pastora. Hace 17 años, su esposa enfrentó una dura batalla contra el cáncer de cuello uterino, mientras que él mismo sufrió múltiples infartos que pusieron en riesgo su salud.

«Mi esposa, gracias a Dios y a la Divina Pastora, superó el cáncer. A mí me dieron tres infartos y me vi bastante mal«, relató Rivas con gratitud. Su testimonio resalta no solo el sufrimiento que ambos atravesaron, sino también la esperanza y fortaleza que encontraron en su fe.

Desde entonces, la pareja ha hecho de la veneración a la Virgen un pilar fundamental en sus vidas. «A raíz de la enfermedad de mi esposa siempre hemos estado viniendo a venerar a la Virgen«, comentó Rivas, enfatizando cómo esta práctica espiritual les ha brindado consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles.

La historia de Héctor y su esposa es un reflejo del poder de la fe y la comunidad en tiempos de adversidad. Su experiencia resuena con muchos devotos que encuentran en la Divina Pastora no solo una figura religiosa, sino también un símbolo de esperanza y renovación. Con una nueva vida por delante, Rivas continúa agradeciendo por las bendiciones recibidas y reafirmando su compromiso con la tradición que une a tantos fieles en el camino hacia la sanación y el bienestar.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto