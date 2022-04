«He salido por la ventana de mi habitación»: Actor de Río en «La casa de papel» sobrevive al incendio de su vivienda

La estrella de las series de Netflix ‘La casa de papel’ y ‘Élite’, Miguel Herrán, sobrevivió este viernes al incendio que se produjo en su vivienda, compartiendo con sus fanes las imágenes del inmueble destruido en Instagram (red social que está prohibida en territorio ruso, que pertenece a la compañía Meta, calificada en Rusia como organización extremista).

Leer también: Papa Francisco lamentó la locura de la guerra en homilía del Domingo de Ramos

El actor español, de 25 años, compartió un video en el que se podía ver la casa en llamas, mientras sus gritos y las sirenas de los bomberos sonaban de fondo.

«Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación», dijo a la revista ¡Hola!.

Después de que el fuego fuera apagado, publicó otro video en el que mostraba el estado de la casa: habitaciones, cocina, muebles, estantes de libros y más objetos estaban quemados, destruidos y cubiertos de hollín.

«Gracias a todos, en especial a los bomberos de Ávila y a la seguridad de mi urbanización. Las pérdidas han sido materiales… Y como dice un buen amigo mío: ‘Problemas del primer mundo’…», escribió este sábado el actor.

Con información de RT