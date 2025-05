HBO revela a los actores principales de la nueva serie de Harry Potter

HBO ha revelado a los actores que darán vida al trío protagónico de la nueva serie de Harry Potter: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Según Variety, más de 30,000 actores participaron en las audiciones para los roles principales, lanzadas por HBO en la segunda mitad de 2024. Con el elenco definido, la producción está programada para comenzar este verano.

La showrunner Francesca Gardiner y el productor ejecutivo y director Mark Mylod declararon: «Tras una exhaustiva búsqueda liderada por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos emocionados de presentar a nuestros Harry, Hermione y Ron. El talento de estos jóvenes es excepcional, y estamos ansiosos por ver su magia en pantalla. Agradecemos a los miles de niños que audicionaron; ha sido un privilegio descubrir tanto talento joven».

Los roles de Harry, Hermione y Ron catapultaron a la fama a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en los 2000, un camino que podrían seguir los nuevos actores. McLaughlin aparecerá en la comedia de Sky Grow, Stanton interpretó a Matilda en Matilda: El Musical, y para Stout, este será su primer papel destacado.

Otros actores confirmados

El trío se une a un elenco que incluye a John Lithgow (Conclave, The Crown) como Albus Dumbledore, Janet McTeer (Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final) como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (Puede que te destruya) como Severus Snape, Nick Frost (Shaun of the Dead) como Rubeus Hagrid, Luke Thallon (Leopoldstadt) como Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse (The Fast Show) como Argus Filch.

Francesca Gardiner escribe y produce la serie, mientras que Mark Mylod, además de ser productor ejecutivo, dirigirá varios episodios.

Con información de El Universal.