“Hay que mejorar mucho”: La afición vive la frustración tras la derrota de la Vinotinto

La noche del martes, la energía y la pasión por el fútbol se desbordaron en el Restaurant La Nave, donde la esperanza de ver a la Vinotinto en el Mundial se sentía en cada rincón. Sin embargo, el sueño se desvaneció tras una dura derrota frente a Colombia, un resultado que pone fin a la campaña mundialista de la selección venezolana.

Los aficionados vivieron el encuentro con una montaña rusa de emociones, animando a su equipo hasta el final. La frustración y la tristeza se hicieron palpables al sonar el pitido final. Los comentarios de los asistentes reflejaban la amargura del momento. «A mi edad no veré a Venezuela clasificada a un Mundial», lamentó Jonás Fernández, visiblemente afectado por el resultado.

Otros, como Ismael Urriola, trataron de analizar la derrota desde una perspectiva más técnica. «Los titulares de hoy dieron su alma, pero hubo mucho juego que cambió esa titularidad y por eso perdimos», expresó. Por su parte, Gabriela Ramírez reconoció el mérito del rival: «Hay que admitir que Colombia jugó demasiado bien, nosotros le dimos mucho la talla, pero hay que seguir mejorando mucho como selección».

La resignación también se hizo presente entre los seguidores, Alexis Contreras, comentó: «Hicieron todo lo que pudieron, estamos tristes todos porque lamentablemente no hay más chance». Por su parte, Carlos López miró hacia el futuro, aunque con cierta pesadumbre: «Hay que mejorar mucho, pero ya será para dentro de 4 o 5 años».

Mientras algunos buscaban explicaciones en la táctica y el esfuerzo, otros apelaban al corazón. «¿Qué nos faltó? Pues más garra, para la próxima será», sentenció Estefany Betancourt. Sin embargo, la decepción de algunos fue total, como en el caso de Jorge Andueza, que no dudó en afirmar que «hoy jugaron malísimo».

El partido deja un sabor agridulce en la afición, que una vez más ve pospuesta la ilusión de un cupo mundialista. A pesar del dolor de la derrota, el espíritu de la Vinotinto y el apoyo incondicional de sus seguidores permanecen, a la espera de un nuevo ciclo de eliminatorias.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto