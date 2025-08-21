“Hay que caminar”: Padres barquisimetanos enfrentan el desafío de los altos costos para el nuevo año escolar

Con el inicio del próximo período escolar a la vuelta de la esquina, los padres y representantes en la capital larense ya han comenzado la carrera para adquirir uniformes y útiles. En un contexto económico desafiante, la estrategia principal es buscar precios accesibles y comprar la lista escolar por partes para estirar el presupuesto al máximo.

El equipo de Noticias Barquisimeto recorrió el centro de la ciudad para conocer de primera mano cómo se preparan las familias para este gasto importante. La percepción general es que, si bien los precios están elevados, se pueden encontrar opciones más económicas con una buena búsqueda.

Luis Urbina, uno de los consultados, compartió su táctica. «Andamos buscando a ver qué conseguimos más barato por ahí. Los precios están más o menos accesibles, voy a comprar por partes», comentó, reflejando la realidad de muchos que evitan comprar toda la lista de una sola vez.

Por su parte, Yulimar Campos, quien ya ha empezado las compras, explicó que los precios varían significativamente de un lugar a otro. «Para poder ubicarlos hay que caminar. Compraré la lista por partes, este año los precios están exuberantes, muy excesivos», afirmó. Su declaración resalta la necesidad de comparar precios y la dificultad que representa para el bolsillo familiar el costo de la educación.

José Arias, otro representante, está en la fase de presupuestos y búsqueda de ofertas antes de lanzarse a la compra masiva. «Estoy sacando los presupuestos en estos momentos para comenzar a comprar los útiles el fin de semana. He comparado varios locales y he buscado lo más accesible», detalló.

Arias mencionó que ha encontrado los precios más convenientes en los comercios de origen chino en el centro de la ciudad. Su estrategia es clara: «Estoy buscando semanal, diaria, semanal, comprando algunas cuatro libretas y uno los lápices y así sucesivamente hasta completar».

La realidad de los padres barquisimetanos es de un esfuerzo constante y planificado. A través de la búsqueda de ofertas y la compra progresiva, se preparan para el inicio de clases, demostrando su compromiso con la educación de sus hijos a pesar de las limitaciones económicas.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto