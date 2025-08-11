Han pasado 15 años: Demi Lovato y Joe Jonas juntos en el escenario rememorando las canciones de «Camp Rock»

La aparición se produjo en plena gira «Jonas20: Greetings from your Hometown Tour», que celebra los 20 años de carrera de la banda.

Han pasado 15 años desde que los acordes de «This is Me» y «Wouldn’t Change a Thing» sonaron por primera vez en «Camp Rock». Una composición que volvió a llenar de ilusión el pasado domingo, 10 de agosto, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los Jonas Brothers sorprendieron a las miles de personas que llenaban el recinto con una invitada de lujo: Demi Lovato.

La aparición se produjo en plena gira «Jonas20: Greetings from your Hometown Tour», que celebra los 20 años de carrera de la banda. Lovato subió al escenario para interpretar junto a Joe Jonas «This is Me». Un himno de las películas de Disney Channel que hoy acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify y más de 100 millones en Youtube.

Horas antes de salir al escenario, Joe Jonas compartió en TikTok un vídeo junto a Lovato cantando parte de la canción «Wouldn’t Change a Thing», un guiño que anticipó el momento y que multiplicó la expectativa. Algo que no defraudó y llenó de ilusión al público allí presente.

Qué sucedió en la saga «Camp Rock»

En la trama de la saga, Mitchie (Demi Lovato) y Shane (Joe Jones) sellaban con esta canción un momento decisivo en la historia de los personajes. Él reconoció que había encontrado “a la persona que llevaba tiempo buscando” y ella descubrió la fuerza para mostrar al mundo su talento sin miedo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión