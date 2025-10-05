Hamás e Israel negociarán intercambio de prisioneros este lunes 6 de octubre en El Cairo, Egipto

El Cairo indicó que otro objetivo de esta fase es negociar la retirada del Ejército israelí en la Franja de Gaza.

En El Cairo, Egipto, las autoridades acogerán este lunes 6 de octubre una nueva ronda de diálogo sobre el intercambio de prisioneros entre Israel y el movimiento palestino de resistencia islámica Hamás.

Las autoridades locales informaron sobre los preparativos del diálogo tras los avances alcanzados en las últimas horas con Israel y el movimiento de resistencia islámica.

A su vez, expresaron que se está trabajando activamente con todas las partes para crear un entorno que permita la implementación de un acuerdo de intercambio.

El Cairo indicó que el objetivo de la primera fase es negociar el intercambio de prisioneros y la retirada del Ejército israelí en la Franja de Gaza.

Colonos exigen a Netanyahu liberación de prisioneros israelíes

En Israel, cientos de colonos protestaron este sábado en las calles de Tel Aviv pidiendo la liberación de los retenidos por el movimiento Hamás en medio del supuesto plan de paz presentado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Los participantes además exigieron el fin de lo que denominaron como la guerra en Gaza, término usado por la opinión pública israelí para desconocer el genocidio perpetrado por las fuerzas sionistas contra Palestina, que ha dejado un saldo de más de 67.000 asesinados desde el 7 de octubre de 2023.

Al respecto, los movilizados mostraron su simpatía por el presidente de Estados Unidos con carteles que decían “Te amo Donald Trump”, asegurando que su gestión ha sido decisiva para lograr la liberación de los cautivos israelíes, quienes en gran medida también denuncian haber sido víctimas de la escalada genocida de sus propias Fuerzas Armadas.

El movimiento Hamás ha mostrado recientemente su voluntad de liberar a los retenidos y negociar con el régimen sionista sobre la bases de garantizar la soberanía territorial palestina, un aspecto que el plan de paz de Trump parece obviar.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur