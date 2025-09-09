Hamás denuncia que Israel intentó asesinar a sus delegados mientras negociaban acuerdo de paz en Doha, Qatar

Los ataques israelíes tuvieron como objetivo la reunión del Buró Político de Hamás que se celebraba en la capital catarí, Doha.

El movimiento de resistencia islámica palestina Hamás denunció que su delegación que interviene en la negociación de un acuerdo de paz fue atacada este martes en Qatar por la entidad sionista mientras debatía la última propuesta de la Administración Trump para un cese de hostilidades en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, Hamás manifestó: “La delegación de negociación de la resistencia fue atacada durante la discusión de la última propuesta estadounidense”.

Según reportes preliminares, los ataques israelíes tuvieron como objetivo la reunión del Buró Político de Hamás que sesionaba en Doha, capital catarí.

Este país del golfo Pérsico participa en la negociación como mediador, de conjunto con Egipto y EE.UU., y ha expresado fuertes críticas a la entidad sionista por sus constantes sabotajes al proceso de paz y por su campaña genocida en Gaza, que desde octubre de 2023 asesinó a 64.522 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y provocó lesiones a otros 163.096. Además, defiende la solución de dos Estados y se opone a la ocupación de Cisjordania y a la expansión de los ilegales asentamientos de colonos.

De acuerdo con el medio Axios, que citó a un funcionario israelí no identificado, las explosiones fueron el resultado de un “intento de asesinato” contra miembros de Hamás. Cerca de la oficina de la resistencia palestina en Doha se escucharon al menos diez estallidos.

Cancillería de Catar condena agresión israelí

El Estado de Qatar condenó enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en Doha, la capital de Qatar, al tiempo que lo catalogó como una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y afirmó que representa una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar.

La Cancillería catarí informó que las fuerzas de seguridad, la defensa civil y las autoridades pertinentes comenzaron de inmediato a abordar el incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus repercusiones y garantizar la seguridad de los residentes y las áreas circundantes.

Además de repudiar el ataque, Catar aseguró que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles en cuanto estén disponibles.

