«¡Halcones del Norte no se atrevan porque seremos su peor pesadilla!», advirtió vicepresidenta Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje contundente al presidente de la República, asegurando que cada trabajador de Venezuela está listo para defender «cada milímetro de nuestro territorio».

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, advirtió este sábado al gobiernos de los Estados Unidos que si se atreven a hacer algo contra Venezuela, «cuando lo indicara el presidente Nicolás Maduro», estaría listo para responder.

«Le decimos a los halcones del Norte que lo tomen con calma, que lo tomen con paciencia, que no se atrevan, porque seremos su peor pesadilla y las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir al pueblo de Bolívar; lo deben tener muy claro», manifestó Rodríguez, en el marco de la jornada nacional de alistamiento para la defensa de la soberanía desde el estado Carabobo.

La funcionaria aseveró que el poder estadounidense solo quiere apoderarse de riquezas energéticas del país y preguntó: «¿Se lo vamos a permitir? ¿Le vamos a permitir derribar nuestro bolivarianismo con el que llevamos libertad a otras patrias? Yo tengo la certeza de que no, y por eso el pueblo venezolano, la milicia popular venezolana, los cuerpos de combatientes hechos milicias, han atendido el llamado del presidente en todo el territorio nacional», dijo.

Finalmente, dejó un mensaje contundente al presidente de la República, Nicolás Maduro, reiterando que el país está listo. «cuando usted diga, cuando usted toque y suene la Diana Venezuela (…) nosotros le decimos (al imperialismo): resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela».

Recordando que los pescadores, campesinos y trabajadores venezolanos estarán listos para defender «cada milímetro de nuestro territorio, pero por sobre todas las cosas para defender nuestra dignidad y nuestra moral como pueblo».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión