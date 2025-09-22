¿Habrá representación del Real Madrid de laLiga de España en la gala del Balón de Oro? Los motivos de su ausencia

El club mantiene el plante: no irá ni Butragueño. Sí se ha transmitido libertad a los nominados y nominadas para que acuda quien lo considere. Sólo se espera la presencia de Weir.

El plante sigue. Fue una ausencia que dio la vuelta entera la planeta fútbol: el Real Madrid no se subió −en el último momento− al avión que iba a llevar a su expedición a la gala del Balón de Oro del año pasado. Fue un terremoto. Una decisión histórica argumentada en la incredulidad que supuso el enterarse de que no lo ganaría Vinicius. “Balón de Oro y UEFA no respetan al Madrid; y el Madrid no está donde no se le respeta”, se transmitió aquel 28 de octubre. Desde dentro. Y en una mezcla entre el shock y la cólera.

El rechazo continúa: nadie, a nivel institucional, estará esta noche en el Théâtre du Châtelet de París. En el espectacular recinto que volverá a acoger la entrega de premios. No estará a nivel de club… aunque el club ha dado permiso a sus jugadoras y jugadores nominados (Mbappé, Vinicius, Bellingham, Huijsen y Courtois, en el plano masculino; Weir y Linda Caicedo, en el femenino) para que vayan si quieren. Los hombres, dada la cercanía del partido con el Levante, no lo harán. Tampoco Linda Caicedo. Sólo viajará Caroline Weir.

Lista

Nominación A… Mbappé Balón de Oro Vinicius Balón de Oro Bellingham Balón de Oro Weir Balón de Oro Huijsen Kopa Linda Caicedo Kopa Courtois Yashin

Sólo Weir

No habrá nadie en representación institucional del Real Madrid. Ni tan siquiera Butragueño, el más habitual en estos eventos. Sólo acudirá Caroline Weir. En total, hay siete madridistas con nominaciones. En concreto, tres al Balón de Oro masculino (Mbappé, Bellingham y de nuevo, Vinicius) y una al femenino, con la escocesa, Caroline Weir; otro al Trofeo Kopa al mejor joven, en este caso Huijsen, y también una nominada en esta categoría en su versión femenina, con Linda Caicedo; mientras que Courtois está nominado al Trofeo Yashin, al mejor portero.

Sentimiento de maltrato

El Madrid no mueve un ápice su posición con respecto a este premio organizado por L’Èquipe, bajo el auspicio de la UEFA. Considera que Vinicius fue injustamente tratado en la edición de 2024, en la que era el favorito, pero finalmente el preciado trofeo dorado se fue a manos de Rodri. La organización respondió diciendo que la postura madridista era “incomprensible”. Pero la postura no ha cambiado. El club no considera que la organización y UEFA hayan realizado ningún acto de desagravio ni con el Madrid, ni con Vinicius, por mucho que el 7 esté nominado de nuevo entre los 30 finalistas, algo que se considera “lógico”.

En el Real Madrid, mucho más cercano a FIFA que a UEFA como quedó evidenciado durante el pasado Mundial de Clubes, no se ven motivos para estar presentes esta noche en París. Ni con futbolistas… ni a nivel institucional, con Florentino Pérez o Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales. Hay libertad para los nominados, pero el club tiene clara su parte. El plantón es sine die.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS