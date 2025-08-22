¡Habrá nuevo campeón! Botafogo del Vinotinto Jefferson Savarino cae ante LDU Quito 2-0 y quedó fuera de la Copa Libertadores

El equipo de Jefferson Savarino se derrumbó en la vuelta ante LDU Quito.

Botafogo recibió este jueves un durísimo golpe en la Copa Libertadores. El equipo de Jefferson Savarino quedó eliminado en octavos de final a manos de LDU Quito.

El conjunto ecuatoriano fue un vendaval en la vuelta disputada en el estadio Casa Blanca de Quito, dándole vuelta a la serie.

Leer También: MLB: El Venezolano Jesús Luzardo es el mejor pitcher en la rotación de los Filis de Filadelfia

Al minuto 7, Liga ya había igualado la serie con un tanto de Gabriel Villamil, el cual puso a soñar a los hinchas universitarios. Pero fue al 60’ que Lisandro Alzugaray marcó el gol del triunfo por la vía del penal.

Recordemos que la ida quedó 1-0 a favor de Botafogo con un gol en el primer minuto de juego.

Jefferson Savarino fue titular pero salió sustituido al minuto 60’. Cabe destacar que el zuliano jugó en una posición no habitual, ya que hizo las veces de falso 9.

Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrentará a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Cambios

Arthur Cabral (60′, Marlon Freitas), Newton (60′, Allan), Álvaro Montoro (67′, Artur), Joaquín Correa (67′, Jefferson Savarino), Jeffinho (73′, Matheus Martins), Yeltzin Erique (77′, Lisandro Alzugaray), Alejandro Cabeza (77′, Jeison Medina), Gian Franco Allala (83′, Bryan Ramírez), Kevin Minda (91′, Fernando Cornejo)

Goles

1-0, 6′: Gabriel Villamil, 2-0, 59′: Lisandro Alzugaray

Tarjetas

Arbitro: Facundo Tello

Arbitro VAR: Germán Delfino, Nicolás Lamolina

Danilo (42′,Amarilla), Marlon Freitas (58′,Amarilla), Alexander Barboza (72′,Amarilla), Fernando Cornejo (73′,Amarilla), Richard Mina (82′,Roja), Gian Franco Allala (96′,Amarilla)

Hender «Vivo» González

Con información de Líder