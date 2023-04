Habitantes del sector San Antonio ruegan al Santo por el agua

Más de año y medio sin el servicio de agua potable, tienen más de 15 familias en el sector San Antonio, colindando con la Av. Ribereña de Barquisimeto en las adyacencias de la subida de la Calle 38. Así lo informó una de las vecinas quien conversó con el equipo reporteril de Noticias Barquisimeto, pidiendo a la Hidrológica del estado Lara (HIDROLARA), una pronta solución a esta problemática.

María de Boquillón, principal afectada, salió de su humilde hogar para informar sobre la situación con la cual deben convivir todos los días: “La mayor problemática que tenemos aquí es el agua. Ya la iluminación en la zona nos la pusieron. Desde hace año y medio no me llega agua, la gente de al frente me regalan agua. No sabemos porque no nos llega agua“, dijo María.

Además, la habitante de la comunidad, denunció que existen en la zona más de diez (10) tomas clandestinas e (HIDROLARA) hasta ahora no les ha dado solución.

Por último, piden solucionar un problema con un zanjón que hay en la comunidad, el cual pone las vías intransitables cada vez que llueve: “Cuando hay mucha lluvia todo cae para acá. Nos sentimos muy preocupados cada vez que llueve, no pueden ni pasar los carros“, dijo María de Boquillón.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto