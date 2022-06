Habitantes de Luis Hurtado Higuera: «Somos la comunidad olvidada de todos los gobiernos»

El equipo de Noticias Barquisimeto se trasladó al oeste de la ciudad, específicamente a la comunidad Luis Hurtado Higuera, donde habitantes denuncian ante los entes gubernamentales, sobre la falta de servicios públicos.

«Nos hace falta el alumbrado público, arreglar lo del bacheo, el agua. Hace más de 20 días, que no tenemos agua, el gobierno brilla por su ausencia», destacó Rosa Salom, habitante.

además, resaltó que han acudido a distintos entes gubernamentales competentes, para plantear la problemática presente.

Salom destaca, que la comunidad lleva más de diez años sin alumbrado público, con temor en las noches por falta de iluminación.

«Con los apagones, se nos han dañado las neveras, todos los artefactos eléctrico, sin que nadie no los pague», afirmó.

«Si uno no tiene como hacer una comida, no tienen agua, no tiene luz. Un país tan rico cómo vamos a estar en pobreza, porque estamos en pobreza critica y de paso las bolsas de comida son de mala calidad, no nos rinde. Estamos olvidado, este es la urbanización olvidada de todos los gobernantes», resaltó Rosa Salom.

Es por ello, que hacen un llamado a las autoridades, les solucione la problemática que presenta la comunidad.

Noticias Barquisimeto