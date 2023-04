Habitantes de la Ruezga Norte sumergidos en basura

Habitantes del sector cuatro de la Ruezga Norte piden a las autoridades competentes la reparación de la pasarela que los comunica con Pataratas.



Vecinos manifiestan que en reiteradas ocasiones quienes hacen uso de esta pasarela se han caído y lastimado por el deterioro de la misma. Erasmo Dávila habitante de la comunidad Rosa Inés, manifestó que ha cambiado la lámina, pero el uso constante de peatones y motos ha hecho que se vuelva a dañar. «Yo la cambié, pero fue un trabajo provisional. Gobernador, Alcalde, esto es un peligro para los niños que transitan para ir al colegio. Yo ahorita no tengo plata pero estoy a la orden si me traen los materiales para su reparación».

Asimismo Dávila hace un llamado a los cuerpos de seguridad a que patrullen la zona constantemente ya que después de las 6 de la tarde la pasarela se vuelve “mortal” «Hay muchos robos, el puente no está iluminado y estamos pidiendo en apoyo de la policía ».













Por otro parte, la quebrada de la Ruezga se encuentra de principio a fin repleta de basura, donde prolifera la contaminación. «Aquí debería haber una cerca perimetral para que los vecinos no echen la basura en la quebrada. Yo estoy pendiente que no lo hagan pero también trabajo y no puedo estar todo el día». Agregó Dávila





Asimismo hacen un llamado de conciencia a los habitantes del sector ya que el aseo urbano pasa regularmente. «Necesitamos la conciencia de lo que llamamos los deberes del ciudadano, para que salgamos adelante con nuestra ciudad limpia» Finalizó Dávila.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto