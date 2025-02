Habitantes de El Ujano cumplen 4 años sin servicio CANTV tras robo de cables

Los residentes de las calles 6, 7 y 8 del sector El Ujano, al este de Barquisimeto, han expresado su frustración tras un presunto robo de cables de CANTV que los ha dejado sin servicio de línea telefónica e internet durante aproximadamente cuatro años.

Gabriel Zapata, uno de los afectados, comentó: “Tenemos 4 años que se robaron estos cables, hemos ido a la instancia correspondiente y no nos solucionan”. A pesar de sus múltiples intentos, Zapata asegura que ha visitado las oficinas de CANTV en cinco ocasiones sin obtener respuesta satisfactoria.

“Yo particularmente ya he ido cinco veces a CANTV y nada que me lo restituyen”, añadió. Los habitantes del sector insisten en que su deseo no es cambiar a otro proveedor, sino recuperar el servicio de CANTV que consideran esencial.

Los residentes expresan su indignación ante la situación: “Como es posible que se roben esos cables, es indignante que uno reclame y sea como si nada”, concluyó Zapata.

La comunidad hace un llamado a las autoridades y a CANTV para que tomen medidas urgentes y se restablezca el servicio que tanto necesitan.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto