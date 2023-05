Habitantes de Barrio Nuevo tienen meses sin agua y luz

Comunidad del sector Barrio Nuevo, tienen 2 meses sin agua y varios años sin iluminación. Se han visto en la necesidad de comprar cisternas, ya que han realizado el llamado a las autoridades competentes y no han solucionado la problemática.



Habitantes mencionan que hace un mes Hidrolara abrió una de las calles, específicamente en la Rotaría para destapar una balvula, donde había un bote de agua “quedó así y aún estamos esperando que vengan para arreglarlo”



La representante de la comunidad, Edith Gonzales resalta que las autoridades “solo nos dijeron que debíamos esperar. Es preocupante porque hay casas a las que no llega el agua desde hace años”.



Otros de los problemas es que en las noches el sector queda a oscuras porque “los postes no tienen luz” agrega una de las habitantes de la zona.

Las personas hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen acción lo más pronto posible y solventen la situación.



