Una oleada de emociones invadió a los hinchas venezolanos que se reunieron para ver a la Vinotinto enfrentarse a Colombia. Gritos de esperanza, oraciones fervorosas y abrazos se transformaron en lágrimas de desilusión y frustración al ver cómo el sueño mundialista se desvanecía.

La derrota de 3-6 no solo significó el final de un camino largo, sino que también rompió la fe de una nación que anhelaba ver a su selección en la élite del fútbol.

«Había mucha fe»: La decepción de los venezolanos tras el fracaso Vinotinto

«Realmente una lástima, había mucha fe. Estábamos súper ilusionados, pero no se dio el resultado. Así es el fútbol», lamentó Dervis Mendoza, un trabajador de 39 años y fiel aficionado de la Vinotinto, que, como miles de barquisimetanos, siguió el partido desde una pantalla gigante.

Con la derrota de Venezuela y la sorpresiva victoria de Bolivia sobre Brasil, el anhelado sueño de clasificar por primera vez a un Mundial se desvaneció. Las 18 fechas de eliminatorias, un proceso que alimentó una esperanza inmensa en la afición, llegaron a un amargo final.

La fe que se desvanece



Había una verdadera ilusión flotando en el aire. El primer gol de la Vinotinto desató una euforia colectiva, con sonrisas, saltos y abrazos que llenaron la plaza. Sin embargo, a medida que Colombia anotaba, esa energía se fue apagando. Los gritos de alegría se transformaron en «¡Noooo!», las manos cubrían rostros de frustración y la gente empezaba a irse.

Un niño con la camiseta de Yeferson Soteldo gritó y se fue corriendo, incapaz de contener su desilusión. Wilmary Pérez, una enfermera de 32 años, que había celebrado el inicio del partido, terminó marchándose entre lágrimas. «Me voy porque siempre lloro cada vez que los veo perder», dijo, pero su voz, aunque quebrada, tenía un dejo de inquebrantable amor por su equipo: «Mi fe siempre va a estar».

Tragedia histórica de Venezuela: La Vinotinto cae ante Colombia por goleada y se quedó sin sueño mundialista – Noticias Barquisimeto

La tristeza era palpable. «Hubo un momento que me puse a rezar… yo de verdad quería que ganaran», admitió un aficionado, que soñaba con la victoria de su país. «Iba a ser emocionante para Venezuela, ganar contra Colombia que son nuestros hermanos iba a ser ¡wao!, pero las cosas se dieron así».

