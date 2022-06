Ha nacido una estrella: Terremoto por el Brasileño Matheus Nascimiento “El Benzema del futuro”

O atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, estaria na mira do Real Madrid.



O jogador de 18 anos seria "um 9 para o futuro", na visão do clube merengue. No entanto, o glorioso de John Textor tenta blindar o atacante e busca renovar seu contrato.



🗞️ @diarioas pic.twitter.com/UBPpzZ1ceI