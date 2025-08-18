Ha alcanzado niveles históricos: El río Orinoco supera la cota de Alerta Roja en múltiples estados del país

La crecida ha alcanzado niveles históricos que no se veían desde 1943 los cuales han afectando a cientos de familias y obligando a evacuaciones en ciudades y pueblos que colindan con el afluente más importante de la nación.

La crecida del río Orinoco ha alcanzado niveles históricos en varios estados de Venezuela, lo que ha llevado a las autoridades a declarar la alerta roja en las zonas afectadas. La situación ha provocado inundaciones en comunidades de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, obligando a las autoridades a activar planes de evacuación y asistencia.

Crecida Histórica en Ciudad Bolívar



En Ciudad Bolívar, el nivel del río Orinoco alcanzó este domingo los 18,04 metros sobre el nivel del mar (msnm), superando la alerta roja. Este nivel representa un aumento de seis centímetros respecto al día anterior y se posiciona por encima de la marca máxima de 18,03 msnm alcanzada en el año 1943. Según Protección Civil, las crecidas han afectado a 604 familias en el municipio Angostura del Orinoco. El alcalde de la localidad, Sergio Hernández, ha supervisado los niveles del agua y el despliegue de funcionarios para garantizar la seguridad de la población.

mpacto en Delta Amacuro y Amazonas



La crecida también ha afectado a otras regiones ribereñas. En el estado Delta Amacuro, el río Orinoco se situó este 15 de agosto en 7,54 metros sobre el nivel del mar, superando la cota de alerta roja y afectando a al menos 70 comunidades. La gobernadora de la entidad, Loa Tamaronis, ha recorrido las zonas afectadas para brindar asistencia con medicinas, alimentos y enseres esenciales. En el estado Amazonas, el nivel del río en Puerto Ayacucho se registró en 52,70 msnm.

Fenómeno Inusual: Peces en las Calles



Un fenómeno inusual ha sido reportado en el Paseo Orinoco de Ciudad Bolívar, donde la crecida ha hecho que el popular pez bocachico aparezca en las calles, cerca del Comando fluvial. Un video capturado el 16 de agosto muestra a las unidades de este pez fuera del afluente, arrastradas por las fuertes aguas.

Cabruta, Guárico: La Resiliencia ante la Crecida



En el estado Guárico, la población de Cabruta, epicentro del país, también se encuentra bajo las aguas desde hace semanas. Un video muestra a los habitantes navegando en botes por las calles de la localidad, incluyendo la calle Bolívar y la calle principal, Rondón, donde el agua está «casi al techo» de casas y comercios. La crecida ha superado el muro de protección de la población, construido en la década de los 80, lo que demuestra la magnitud de la inundación. A pesar de las afectaciones, sus habitantes se muestran resilientes, adaptándose a la situación y aprovechando lo que el «río padre nos ofrece».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión