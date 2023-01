Gustavo Petro propone la construcción de un tren que conecte desde Venezuela hasta Chile

En el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que este año se celebra en la ciudad de Buenos Aires-Argentina, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta que dejó a más de uno pensando en las probabilidades de hacerlo posible.

El mandatario colombiano puso sobre la mesa la idea de diseñar y construir un tren que conecte a una parte de la región andina y mejore la movilidad internacional de los habitantes que residen ella. «¿No se puede integrar el Pacífico a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio venezolano y colombiano llegar al Atlántico?», expresó Petro.

Hay que reconstruir los trenes, dijo Petro

Al hablar del tema, Petro ahondó en su propuesta y afirmó que Bolivia, por ejemplo, se vería muy beneficiado con la ejecución de un proyecto de este tipo, y además sostuvo que así como en un momento el mundo «destruyó» los trenes, ahora está la necesidad de reconstruirlos.

En la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe.



Colombia en pos de la más profunda integración de Latinoamérica. pic.twitter.com/Rn6EjlUDM3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2023

«¿Bolivia no tendría una posibilidad allí? Cuando no tiene mar. ¿No tendría una posibilidad de ligarse, tanto al Océano Pacífico como el Atlántico? El tema de los trenes está en el camino adecuado. No es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva de combustibles fósiles lo que nos va a salvar en el siglo veintiuno. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos», Petro.

«La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile, o más al sur, hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano. Ese sería uno de los grandes esfuerzos de cooperación de nuestras culturas, de nuestros pueblos y de nuestro comercio», agregó.