Gustavo Petro informó: Colombia oficializa prohibición de exportación de carbón a Israel

El gobierno de Gustavo Petro destacó que la decisión fue tomada por respeto a las normas imperativas del derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la coherencia del país como actor internacional.

El Gobierno colombiano dio a conocer la entrada en vigor del freno al envío de este mineral a Tel Aviv, debido a las acciones perpetradas en la Franja de Gaza.

«Ante la persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo oficializó la entrada en vigor del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, normativa que modificó el Decreto 1047 de 2024 para establecer una prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones de carbón a Israel», refirió la dependencia en un comunicado.

En el documento, se puntualizó que la aplicación de esta normatividad se basa en tres ejes:

– Respeto a las normas imperativas del derecho internacional



– Protección de los derechos humanos y de la población civil



– Coherencia de Colombia como actor internacional



A finales de julio de este año, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó la detención de barcos cargados de carbón con destino a Israel, como una medida que va en línea con sus críticas sobre las acciones de Tel Aviv en el enclave palestino.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión