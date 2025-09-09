Gustavo Petro dice que Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela

«¿Cómo vamos a permitir una invasión?», cuestionó el mandatario neogranadino desde el acto de inauguración del centro de cooperación policial internacional en la Amazonía, en Brasil.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y alertó que su país no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.

Leer También: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López denunció «falso positivo» con helicóptero para justificar una agresión militar de EEUU.

«Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?», dijo el mandatario colombiano al participar en la ciudad brasileña de Manaos de la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía.

Petro insistió en que el ataque de navíos militares estadounidenses a una embarcación civil venezolana en el Caribe tiene que ser tratado como un asesinato, y dijo que si los países de Suramérica no protestan por tal acto, podrán sufrir las consecuencias en el futuro.

«América Latina, que es dueña del Caribe, no puede soportar eso y quedarse callada porque si no, después las bombas caerán en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región», afirmó.

Dirigiéndose al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, con los que coincidió en Manaos, Petro dijo que los países de América Latina pueden estar distanciados y diverger políticamente, pero que tienen que unirse para ayudar a Venezuela.

«Es la hora de hablar y yo los invito a que busquemos que un cuerpo de países suramericanos vuelva a impulsar un diálogo político en Venezuela. Porque el pueblo venezolano tiene que unirse para resolver sus problemas ante una amenaza de invasión», afirmó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión