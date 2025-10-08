Gustavo González Velutini informó: Venezuela amplía exportaciones no petroleras hacia Europa

El representante de la Avex, Gustavo González Velutini, resaltó que el viejo continente se ha convertido en el principal destino de los bienes no petroleros superando a Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025.

El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Gustavo González Velutini, informó este lunes que las exportaciones no petroleras del país sudamericano llegan actualmente a 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, consolidando a la nación suramericana como un proveedor confiable de productos de calidad en el mercado internacional.

Destacó que Europa se ha convertido en el principal destino de los bienes no petroleros venezolanos, superando a Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025.

«Venezuela es un proveedor confiable, con productos que han ganado aceptación en el mercado europeo», afirmó.

Entre los rubros con mayor demanda, González mencionó materiales refractarios derivados del gresco, un segmento en el que Venezuela ha ganado espacio tras la disminución de las exportaciones ucranianas debido al conflicto entre Kiev y Moscú.

El dirigente empresarial señaló que uno de los retos del sector es optimizar la logística exportadora mediante la relocalización de servicios y procesos productivos en zonas geográficas estratégicas para reducir costos y tiempos de entrega.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó este lunes que Venezuela atraviesa «buenos momentos de recuperación económica», luego de años de agresiones financieras y bloqueos impuestos por la Casa Blanca.

«Aunque la economía se ha convertido en un campo de guerra, hemos logrado neutralizar las hostilidades y consolidar un crecimiento sostenido», expresó durante su programa ‘Con Maduro +’.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión