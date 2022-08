Gustavo Duque de Fuerza Vecinal: «Nadie es dueño de la oposición» (+Vídeo)

El alcalde del municipio Chacao y miembro de la Dirección Nacional del partido político Fuerza Vecinal, Gustavo Duque, a propósito de su visita al estado Lara sostuvo una entrevista en el programa Noticias Barquisimeto que se transmite a través de las pantallas de Somos TV y Somos 93.5 FM.

Comenzó abordando temas de su gestión al frente de uno de los municipios con más ingresos per cápita del país, donde adelanta una gran cantidad de de planes y programas en beneficio de los vecinos de Chacao.

«Cuando no hay argumentos en contra de la gestión, cuando he ganado dos veces la alcaldía de Chacao, primero con el 68% y luego como mas del 70% te atacan por lo más fácil», refiriéndose a un sector que los llama colaboracionistas con el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Asimismo habló sobre las primarias de la oposición «Quien tiene el liderazgo no debe tener miedo a medirse. En las primarias se sabrá quien tiene el musculo político, por eso los que pierdan deben ayudar al que gane».

Recordando que hay en la política actual «No se debe excluir a nadie», haciendo referencia que según él más del 80% de los venezolanos «están cansados» de la vieja forma de hacer política.

Dejó claro que hay temas transversales en los cuales hay que trabajar obligatoriamente y de manera necesaria con el gobierno, en temas de electricidad, agua y seguridad por ejemplo. «Hay que tener madurez política porque yo no sólo gobierno para los que me eligieron, sino para todos los vecinos del municipio, para ser eficiente hay que trabajar de manera coordinada para no terminar aislándose».

Sobre la pregunta de si Venezuela se arregló mencionó que «Los empresarios y los emprendedores no esperaron por los políticos y eso hizo que la dinámica económica cambiara mucho más rápido. Pero no se puede decir que Venezuela se arregló».

Gustavo Duque ha recorrido ya varios municipios del país junto los líderes locales de Fuerza Vecinal e incluso ya varios lo asocian como el candidato que iría a las primarias por esta tolda política.

«Hemos sido coherentes desde el primer día», mencionando que se basan en cuatro principios fundamentales: Organización, trabajo social, hacer política verdadera con la gente y una ruta electoral.

Es por ello que asume «Nos hemos ganado la confianza de la gente, somos en Venezuela, el primer partido de oposición, tenemos más alcaldes, mas concejales y un gobernador, además somos el partido que mas ha crecido en el país», concluyó el primo lejano de Irene Sáez.

