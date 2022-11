Gustavo Dudamel entre los nominados a los Grammy 2023

El venezolano se disputará el gramófono con Doug Perkins, y Músicos del Departamento de Música de Cámara de la Universidad de Michigan y Conjunto de Percusión de la Universidad de Michigan por «Sila – The Breath Of The World»; Christopher Rountree y Wild up, por «Eastman: Stay On It»; John Williams y la Orquesta Filarmónica de Berlín por «The Berlin Concert», y Michael Repper y la Sinfónica Juvenil de Nueva York por «Obras de Florence Price, Valerie Cole and Jessie Montgomery».

La ceremonia de la 65 edición de los premios Grammy se celebrará el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Latinos nominados a los Grammy 2023

La lista de nominaciones se dio a conocer este martes, 15 de noviembre. Entre las categorías se encuentran Mejor albúm pop latino, con las nominaciones de Aguilera, de Cristina Aguilera; Pasieros de Rubén Blades y Boca Livre; De adentro pa afuera, de Camilo; Viajante de Fonseca y Dharma + de Sebastián Yatra.

Como Mejor álbum de música urbana están nominados Trap Cake Vol. 2 de Rauw Alejandro; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Legendaddy, de Daddy Yankee; La 167, de Farruko, y The Love & Sex Tape, de Maluma.

Como Mejor álbum de rock latino o alternativo los nominados son El alimento, de Cimafunk; Tinta y tiempo, de Jorge Drexler; 1940 Carmen, de Mon Laferte; Alegoría, de Gaby Moreno; Los años salvajes, de Fito Paez, y Motomami, de Rosalía.

En la categoría Mejor álbum tropical están nominados Pa’lla voy, de Marc Anthony; Quiero Verte Feliz, de La Santa Cecilia; Lado A lado B, de Víctor Manuelle; Legendario, de Tito Nieves; Imágenes latinas, de Spanish Harlem Orchestra, y Cumbiana II, de Carlos Vives.

Además, Bad Bunny fue nominado en la categoría Mejor álbum del año por Un verano sin ti, premio que se disputará con Adele, por 30; Abba por Voyage; Beyoncé por Renaissance; Mary J. Blige por Good morning gorgeous (deluxe); Brandi Carlile por In These Silent Days; Coldplay por Music Of The Spheres; Kendrick Lamar por Mr. Morale & The Big Steppers; Lizzo por Special, y Harry Styles por Harry’s House.

Con Informaciòn de: El Informador