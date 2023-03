Guillermo del Toro ganó la Mejor Película Animada por “Pinocho” en los Oscar

En el primer galardón que se entregó durante la ceremonia número 95 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre, el mexicano Guillermo del Toro se ha consagrado con la cinta Pinocho en la categoría de Mejor Película Animada.

Esto se suma a otros grandes galardones que se ha llevado esta producción que apuntaba como la gran candidata de la noche.

El director mexicano consigue de esta manera su tercera estatuilla en una gala en donde la presencia azteca no es tan numerosa como en otras ocasiones, pero se vislumbraba que esta cinta, la cual tardó hasta 10 años en realizarse tuviera una de sus mejores noches y garantizando ser la mejor en su género en el año al haberse llevado otros premios como los Globos de Oro o los Bafta.

Qué dijo Guillermo del Toro al recibir el premio de la Academia

El director declaró su apoyo absoluto a las cintas animadas, pues es un logro que confirma que este tipo de largometrajes son parte fundamental del cine, con lo cual reafirma su compromiso ante uno de sus más grandes trabajos a nivel profesional.

El discurso de Guillermo del Toro al ganar el Oscar en la categoría Mejor Película de Animación por su PINOCHO.



Le dedicó el trofeo a su esposa y sus hijos. También a sus padres, "quienes ya no están aquí"

“Animación es cine, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, mantengámoslo en la conversación ayúdenos. Quiero agradecerle al amor de mi vida, Kim, a mis hijos, a mi madre, a mi padre que están aquí conmigo (en su corazón). Soy su hijo y los amo”, declaró.

Del Toro competía en la categoría con las siguientes películas:

El Gato con Botas: El Último Deseo

Marcel with the shoes on

The Sea Beast

Turning Beast

Las otras apariciones de Guillermo del Toro en los Oscares

Oscar 2007: Nominado a Mejor guion original y Mejor película en lengua extranjera por El Laberinto del Fauno

Oscar 2018: Nominado a Mejor Película, Mejor Director y Mejor guion original por La Forma del Agua

Oscar 2022: Nominado a Mejor Película por El Callejón de las Almas Perdidas

¿De qué trata Pinocho de Guillermo del Toro?

Con el estilo del originario de Guadalajara, la cinta se centra en partes esenciales del cuento de Carlo Collodi de 1881, pero con la idea ambientada en la Italia Fascista, así como una serie de personajes entrañables que se pueden observar a los largo del filme.

Asimismo recobra lo esencial de la historia: Gepetto es un carpintero que vive solo y aislado, después de haber perdido a su hijo en la nostálgica Italia durante la Guerra, pero quien, cansado de su situación, decide crear a Pinocho, un niño de madera con el que intentará recuperar la felicidad.

