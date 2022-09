“Guerra a muerte” entre modelos barquisimetanas: Ninoska Vásquez había acusado a Michell Castellanos por intentar matarla

En el mes de enero de este año 2022, el periódico La Nación publicó la noticia sobre el rumor de que la también barquisimetana Michell Castellanos y su novio, Javier Borgio, habrían contratado a una persona para asesinar a quien hoy es señalada de estar detenida en España, presuntamente por estar vinculada a la “trata de blanca”.

La ex “Miss Earth Venezuela 2017” Ninoska Vásquez ha tenido una carrera como modelo y miss, desde que inició sus pasos en Barquisimeto en varios concursos regionales, hasta dar el gran salto al obtener la corona de “Miss Tierra Venezuela”, y catapultar su nombre a nivel internacional.

Michell Castellanos, “Miss Earth Venezuela 2019” y su hermana Aleska Castellanos, fueron en un momento las mejores amigas de Ninoska, hasta que su ex novio la dejó para empatarse con Michell, y desde allí comenzar la “guerra a muerte” entre ellas, hasta llegar a la denuncia de amenaza de muerte por parte de Ninoska Vásquez.

Ninoska Vásquez aún no ha desmentido los hechos que la involucran en el grave delito de “trata de blanca”, pero muchos especularon que podría ser cierto, pues la barquisimetana guarda un silencio extraño en sus redes sociales; sin embargo, hay que acotar que la ciudadana venezolana detenida en España fue identificada por las autoridades como Yorbriele N., pero hasta ahora no se conocen mayores detalles.

Varios medios de comunicación en México han confirmado meses atrás la denuncia sobre las amenazas de muerte contra Ninoska Vásquez, asegurando que la noticia podría ser cierta, ya que anteriormente la modelo denunció sentirse acosada por la también barquisimetana Michell Castellanos, y expresando sentir miedo que su vida corriera peligro.

Una gran polémica se desató hace dos años en redes sociales, cuando el empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio compartió a través de sus historias de Instagram una imagen de un regalo que recibió.

Aunque la imagen del ramo de rosas no fue la que causó controversia, sino la nota del remitente la cual estaba firmada por las iniciales que coinciden con las de la Miss Earth Venezuela 2019, Michelle Roxana Castellanos. La nota decía “Gracias por ser tan especial. De: MR”.

Luego de que se diera a conocer esta información, y muchos internautas dejaran sus comentarios al respecto, la ex novia del empresario azteca, la nacida en Barquisimeto, Ninoska Vásquez, decidió emitir su propio comentario sobre el asunto.

Ella escribió “More, ahora hay que acosar a los hombres more, si no, no nos paran”, dejando en evidencia que sería Michell Castellanos quien está detrás de su ex novio. Como era de esperarse, muchos seguidores de Ninoska se mostraron a su favor expresando que Javier aún demuestra quererla, y que si ella se lo pidiera pudieran regresar en cualquier momento.

Por su parte, Rodríguez Borgio no se quedó callado ante la polémica y quiso enviar un mensaje directo a su ex novia, defendiendo a quien ahora sería su actual pareja Michell Castellanos, hermana de la también modelo barquisimetena Aleska Castellanos. En un comentario de respuesta a la criolla, expresó “Se feliz con Antonio Parada… eres tú quien se mete con los novios de tus amigas”, sin dar mayores detalles de lo sucedido.

Mediante las redes sociales, seguidores del entretenimiento venezolano estaban a la expectativa sobre sí la detenida en España era verdaderamente la exreina de belleza venezolana.

Este martes las alarmas del espectáculo venezolano se encendieron, luego de que saliera a la luz pública la supuesta detención en España, de la modelo venezolana Ninoska Vásquez por presunta implicación en trata de blancas.

En el documento publicado inicialmente por El Farandi, reseñaba que Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez habría sido detenida el 28 de agosto Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de “TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL AGRAVADO”.

Asimismo, el documento hace referencia a «la urgencia que el presente caso amerita» e invita a la Fiscalía «si existe el interés»; hacer llegar una cantidad de documentos solicitados para procesar una extradición.

La noticia rodó como pólvora y logró que horas después, la propia Ninoska utilizara sus redes sociales para hacer un en vivo en el que se conectaron aproximadamente 5 mil personas para desmentir que se encuentre detenida en estos momentos.

«El chisme, el chisme de verdad», fue la primera reacción de la ex Miss Earth en alusión a la nueva polémica que la rodeó este miércoles.

Durante el live que transmitió mediante su cuenta de Instagram aprovechó para hablar un poco con sus seguidores, responder algunas preguntas y dar “fe de vida” de que no se encuentra detenida.

Sin embargo, prometió que “más tarde” hablará sobre el tema. Al tiempo, Vásquez aclaró que no cree que sobre la faz de la tierra haya otra “Yorbriele”.

No es la primera vez que la exreina de belleza se ve involucrada en un escándalo de este tipo. El 20 de agosto del 2021, también ocupó los titulares de México, tras ser vinculada a una red de trata de blancas.

El diario mexicano Uno más uno publicó que las autoridades migratorias de México y agentes de la Policía Internacional (Interpol), localizan a la modelo y reina de belleza venezolana Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez, quien estaría relacionada con la trata de personas con fines de explotación sexual y organizadora, en el marco del «Festival de Música Electrónica», celebrado Quintana Ro, de una «reunión» entre presuntos capos de la droga y menores de edad, hecho que se presume se realizaron en lujoso hotel del municipio Tulum».

De acuerdo con un reportaje publicado por la página de investigación ArmandoInfo, una serie de venezolanas regidas por ciertos estereotipos viajaron a la isla paradisiaca para participar en un festival de música electrónica en las que estaban vinculados varios empresarios.

Sin embargo, el nombre de Ninoska Vásquez salió a relucir, porque de acuerdo con el reportaje quedó registrado en informes que, aunque ingresó a México en calidad de turista, hizo contacto con modelos mexicanas y de otros países a efecto de que trabajaran como damas de compañía y/o escorts, actividad que les redituaría ganancias económicas significativas, toda vez que se «reunirían» con personas de poder y mucho dinero».